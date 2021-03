Dominic West wordt prins Charles

De Britse acteur Dominic West, bekend van ‘The wire’ en ‘The affair’, zal in de volgende twee seizoenen van ‘The crown’ gestalte geven aan de Britse kroonprins Charles.

De ploeg die de laatste etappe van The crown zal afleggen, is stilaan gevormd. Een groot deel van de huidige cast, onder wie hoofdrolspeelster Olivia Colman, zei de Netflixhit over de Britse koninklijke familie al vaarwel. Om de twee seizoenen wordt immers een castwissel doorgevoerd, wanneer het verhaal een sprong in de tijd maakt.

Dat Imelda Staunton (bekend uit Harry Potter) en Jonathan Pryce (The two popes) de rollen van koningin Elizabeth II en prins Philip zouden overnemen, was al geweten. Nu bevestigt acteur Josh O’Connor, die de voorbije twee seizoenen prins Charles speelde, ook dat hij zal worden opgevolgd door Dominic West. Die kent u misschien uit The wire.

‘Het spelen van het personage heeft me veel plezier gebracht. Maar het is mooi om weg te lopen en het stokje door te geven aan Dominic West’, zei O’Connor in een gesprek met GQ Magazine. De geruchten dat West de volgende was om prins Charles te vertolken waren er al langer, maar Netflix heeft dat nog steeds niet zelf bevestigd.

De opnames van het vijfde seizoen moeten in juni aanvatten. Wanneer het seizoen te zien zal zijn, is niet bekend.