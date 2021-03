Uitgeverij Meulenhoff werkt samen met Wilde Haren voor vertaling Amanda Gorman

De uitgeverij Meulenhoff gaat voor de vertaling van Amanda Gorman’s dichtbundel samenwerken met Wilde Haren, een nieuwe uitgeverij met een focus op representatie in verhalen en illustraties.

‘We hebben een enorme kans laten liggen om in Nederland en België een podium te bieden aan een jonge en zwarte vrouw om dit werk te vertalen’, schrijft uitgeverij Meulenhoff in een persbericht. In februari kondigde de uitgeverij aan dat Booker Prize-winnaar Marieke Lucas Rijneveld de poëzie van Amanda Gorman in het Nederlands zal vertalen. Die keuze stuitte her en der op kritiek. Op sociale ­media gingen stemmen op dat Rijneveld ‘te wit’ zou zijn en dat de keuze beter op een spokenworddichter van kleur zou zijn gevallen.

Uitgeverij Meulenhoff en Rijneveld gaven daarop verdere toelichting. ‘Amanda Gorman en haar team stelden van meet af aan zeer duidelijke eisen aan alle buitenlandse vertalers van haar poëzie’, luidt het in een verklaring. ‘Het moest iemand zijn met een heel persoonlijke verwantschap met het werk van Gorman, ook qua stijl en toon.’

Uitgeverij Meulenhoff maakte vandaag, dinsdag, bekend dat ze nu zullen werken met mensen die wel een persoonlijke verwantschap hebben met haar werk. Daarvoor kozen ze uitgeverij Wilde Haren. De oprichters, D’Avellone van Dijk en Loulou Drinkwaard, startten in 2020 een uitgeverij nadat ze opmerkten dat er heel weinig personages in boeken afweken van de westerse norm.

Ook vinden ze dat boeken nog niet voldoende thema’s als diversiteit aankaarten. Bij Uitgeverij Wilde Haren is inclusiviteit, zichtbaarheid en diversiteit de norm. De twee oprichters zijn dan ook verheugd dat ze mogen werken aan het project.