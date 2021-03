Enkele Duitse deelstaten schorten AstraZeneca-vaccin opnieuw op voor iedereen jonger dan 60

Na nieuwe meldingen van bloedklonters besloten drie Duitse deelstaten en de stad München het toedienen van het AstraZeneca-vaccin opnieuw tijdelijk op te schorten.

Het bestuur van Berlijn heeft het gebruik van het AstraZeneca-vaccin opgeschort voor iedereen jonger dan zestig. Minister van Volksgezondheid Dilek Kalayci (SPD) verwijst daarvoor naar nieuwe gegevens over vermoedelijke bijwerkingen. Het gaat om een voorzorgsmaatregel, zei Kalayci nog.

München en de deelstaten Brandenburg en Noordrijn-Westfalen volgen intussen al het Berlijnse voorbeeld. Dinsdagavond zit de Duitse minister van Volksgezondheid samen met zijn collega’s uit de deelstaten.

In totaal zijn er in Duitsland 31 meldingen van bloedklonters. In negen gevallen zijn de getroffenen overleden. Met uitzondering van twee meldingen, waren alle meldingen van vrouwen tussen de 20 en 63 jaar oud. De twee mannen waren 36 en 57.

• Het dilemma | Laat ik me als jonge vrouw met AstraZeneca vaccineren?

Volgens het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) is het AstraZeneva-vaccin veilig. Een verhoogd risico op een hersentrombose werd nog niet uitgesloten. Maar het EMA concludeerde dat tromboses zeker niet vaker voorkomen na toediening van het AstraZeneca-vaccin.