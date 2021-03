Pearl Jam bevestigd als eerste headliner voor Rock Werchter 2022

Derde keer, goede keer. De Amerikaanse rockband Pearl Jam komt na twee geannuleerde edities volgende zomer op het hoofdpodium van Rock Werchter spelen, zo heeft het festival bekendgemaakt.

Pearl Jam zou aanvankelijk in 2020 al op Rock Werchter staan. Maar die editie werd door de coronacrisis uitgesteld tot 2021. Eind vorig jaar kondigde de band al aan dat ze hun zomertournee van dit jaar zouden uitstellen. Daarmee viel een van de grote namen voor Rock Werchter af. Het festival besliste twee weken geleden dan ook dat ook de editie van dit jaar zou worden uitgesteld tot de zomer van 2022.

Fans van Pearl Jam die de band in 2020 moesten missen, kunnen zich in de handen wrijven: de band wordt opnieuw headliner op donderdag 30 juni 2022, zo heeft de festivalorganisatie bekendgemaakt. De ticketverkoop start in het najaar. Wie al een ticket had voor Rock Werchter werd inmiddels persoonlijk door Ticketmaster gecontacteerd. Hun bestelling wordt integraal overgezet naar 2022, al kan wie dat wenst de bestelling ook omzetten in krediet.

Vandaag maakte ook het Nederlandse muziekfestival Pinkpop bekend dat de 51ste editie van het festival definitief verplaatst wordt naar volgend jaar in plaats van uitgesteld van juni naar augustus. Ook daar zal Pearl Jam opnieuw opdraven als headliner. De Amerikaanse rockband komt zaterdag 18 juni 2022 naar Landgraaf.