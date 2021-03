‘Er zijn nog veel andere mooie plekken in ons land, de Ardennen bijvoorbeeld.’ Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) vraagt de treinreizigers om ook eens een andere bestemming te overwegen dan altijd weer de kust.

Hij reageert daarmee in de Kamercommissie Mobiliteit op de lange files die vandaag ontstonden in de stations. Mensen raakten niet op de trein naar de kust, omdat alle zitjes al bezet waren. En die files dreigen nog langer te worden in de paasvakantie, wanneer alleen de zitjes aan het raam mogen worden ingenomen. Die maatregel komt er op vraag van de kustburgemeesters, die vrezen overrompeld te worden door dagtoeristen.

Volgens Gilkinet is de trein nochtans een veilig vervoermiddel. Onderzoek van de Duitse spoorwegen wijst uit dat er geen verhoogde besmettingsgraad is bij treingebruikers. En de regels worden behoorlijk nageleefd, ook al werden er intussen al 8.737 overtreders van de mondmaskerplicht beboet.

Systeem

De NMBS gaat in de paasvakantie bijkomend het aantal vrije plaatsen in de trein monitoren, om de beslissing van het Overlegcomité dat alleen de zitjes aan het raam bezet mogen zijn te kunnen toepassen. Treinbegeleiders zullen na elke halte het aantal vrije plaatsen doorgeven aan het volgende station, zodat daar het aantal toegelaten reizigers beperkt kan worden.

Er blijft kritiek op het systeem. ‘De vrees blijft dat dit niet zal volstaan om te vermijden dat de stations vollopen met mensen. Waarom niet werken met een reservatiesysteem?’, vraagt Vooruit-Kamerlid Joris Vandenbroucke zich af.

Gilkinet wijst erop dat de meeste reizigers nu al de NMBS-app gebruiken waarin de drukte op de treinen wordt gesignaleerd. En hij wil de reiziger de vrijheid laten. ‘De vrijheid om ons te verplaatsen is noodzakelijk voor ons mentale welzijn’, vindt Gilkinet. ‘Zelf vind ik het niet wijs om nu naar de kust te gaan, maar ik begrijp het wel.’

'Railpass vervalt bijna'

Hididja Oukarou (15), Sindi Shpani (15) en Nair Lobo (14) zijn op weg naar Blankenberge. Oukarou had deze voormiddag haar laatste examen Frans en deze namiddag willen de meisjes gaan picknicken aan de zee. ‘Volgende week, wanneer de paasvakantie echt begint, is het veel slechter weer. We wilden daar nu nog een dagje van genieten. We hebben eten en drinken mee, en gaan ons ergens op het strand installeren’, vertelt Oukarou. ‘Ik had graag volgende week gegaan, dan zijn Nair en ik jarig, maar het weer is vandaag heel goed en de railpass vervalt bijna. We proberen dan vandaag een beetje te ontspannen’, verteld Shpani.

Martha Hoekman (72) en Roger De Cordier (77) hebben enkele dagen geleden een hotelletje geboekt aan de kust. Normaal zouden ze gisteren vertrekken, maar door de staking van de treinen is het vandaag geworden. ‘We zijn wat later op de middag vertrokken om de grootste drukte te vermijden, daar hadden we op onze leeftijd wel wat schrik voor. Maar we hebben de eerste drie maanden van de gratis railpass ook aan ons laten voorbijgaan uit angst, dus hebben we nog net voor hij vervalt nu wel iets geboekt.’

Lotte Stoops (45) en Karolina Zalevska (39) zijn vandaag met 8 kinderen op stap. De groep gaat het GUM Museum in Gent bezoeken. ‘Nu de scholen allemaal gesloten zijn, hebben we met een aantal ouders snel een regeling getroffen, elk neemt om de beurt een namiddagactiviteit voor zijn rekening’, vertelt Stoops. ‘De kinderen zijn allemaal onder de 12, dus mochten allemaal gratis de trein op. We komen uit Brussel en door de drukte hebben we besloten niet verder dan Gent te gaan, we zagen online dat het van Gent naar de kust nog drukker is. De trein had daardoor ook vertraging, maar we waren voorbereid.’

Karlien Beckers