In verschillende stations en op treinen richting kust is het te druk. Het drukteplan werd in gang gezet. De NMBS raadt mensen sterk af om vandaag en morgen nog met de trein naar de kust te reizen.

Vanochtend was het al druk op de perrons richting de kust. ‘Van overal in België willen mensen naar zee’, zegt woordvoerder Bart Crols. ‘Zelfs in het station in Luik was het bijvoorbeeld al zeer druk. En dan moesten er nog veel stations volgen met wachtende mensen. Nu werken we nog met een bezetting van 100 procent, zolang er plaats is op de zitjes, kun je mee. Vanaf 3 april gaat het naar 50 procent met enkel nog plaats aan het raam. Maar we zagen toch dat treinen ook nu nog zeer snel volliepen.’

De NMBS heeft het drukteplan geactiveerd om de drukte te spreiden en onder controle te houden. ‘Om de bezetting onder controle te houden, moeten we al de ganse voormiddag verschillende kanalisatiemaatregelen nemen. Concreet wil dat zeggen dat wanneer we van onze treinbegeleiders te horen krijgen dat er op een trein maar enkele plaatsen meer vrij zijn, we geen honderd mensen meer op het perron kunnen toelaten.’

In het station van Gent werden mensen bijvoorbeeld geweigerd om op het perron te gaan staan. ‘Als er maar tien plaatsen meer zijn op een trein, kun je geen 100 mensen toelaten op het perron’, aldus Crols. Concreet telden ze telkens hoeveel mensen er afstapten. Enkel dat aantal mocht het perron op. Maar er waren ook berichten dat mensen zelfs uit treinen werden gehaald omdat die te vol zaten. ‘We doen alles om de treinbezetting onder controle te houden’, zegt Crols. ‘Maar het belangrijkste is dat we iedereen ten stelligste afraden om vandaag en morgen met de trein richting zee te gaan. Er zijn nog zoveel andere mooie plekken in ons land, ga daar naartoe.’

?? Daarom raden we sterk af om vandaag en de volgende dagen naar de Kust te reizen. pic.twitter.com/wIT6Hrt9kV — NMBS (@NMBS) March 30, 2021

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) van Oostende ging dinsdagmiddag zelf poolshoogte nemen in het station van de kuststad. ‘De politie is ter plaatse en roept de mensen op zich te verspreiden. Als we nu niet ingrijpen, gaan we opnieuw naar situaties zoals afgelopen zomer, en dat willen we absoluut vermijden. We zijn in opperste staat van paraatheid.’

Op Twitter zegt hij dat ook het autoverkeer in de kuststad wordt opgevolgd om overbelasting te vermijden.

Raamregel

Een tweetal weken geleden werd door het Overlegcomité beslist dat in de treinen naar de kust enkel de plaatsen aan het raam nog mogen ingenomen worden. Maar die ‘raamregel’ gaat pas in vanaf komende zaterdag. De West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé vindt dat te laat. ‘We kunnen niets anders doen dan zien hoe mensen massaal aankomen.’

De gouverneur houdt het hart vast voor de paasvakantie. ‘Dan wordt het hier zo druk als in de zomer. Terwijl er niets open is. Wat we zullen doen? Als gouverneur en burgemeester is het de taak om de volksgezondheid te garanderen van de inwoners. We doen het niet graag, maar we vragen om niet te komen. En als het toch volloopt, zullen we moeten ingrijpen. Desnoods zetten we de invalswegen af. Dat is al eens gebeurd en dat kan nog eens gebeuren. Vol is vol. Wie dan nog aankomt, zal rechtsomkeert moeten maken.’

Dat veel mensen naar de kust willen trekken, heeft wellicht veel te maken met de vervroegde paasvakantie en de lentetemperaturen deze week. Vandaag klimt het kwik tot 23 graden. Decaluwé verwijst ook naar de gratis treinpassen, die tot 31 maart geldig is.