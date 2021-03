OPROEP | Zou u als man zes maanden geboorteverlof nemen?

Volvo Cars biedt vanaf 1 april aan alle werknemers de kans om zes maanden geboorteverlof te nemen, in flexibele formules, binnen de drie jaar na de geboorte of adoptie van een kind. Het aanbod van Volvo komt bovenop de wettelijke regelingen inzake geboorte- en ouderschapsverlof die al in ons land bestaan. Bent u man en zou u van dit aanbod gebruikmaken als uw werkgever u ook deze kans biedt? En indien nee, waarom niet? Mail ons vandaag: binnenland@standaard.be, en voeg zeker uw telefoonnummer toe als we u mogen bellen.