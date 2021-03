Dwars door Vlaanderen laat renners Trek-Segafredo toe áls ze negatief testen

Na een positieve test in de ploegbubbel op zaterdag mocht Trek-Segafredo afgelopen zondag niet starten in Gent-Wevelgem. De kans bestaat dat ze morgen in Roeselare wel aan de start van Dwars door Vlaanderen zullen staan met een beperkte delegatie. Sommige renners ondergingen deze voormiddag een covid-test. Indien blijkt dat die test negatief is, mogen ze starten.

De renners van Trek-Segafredo zitten op een emotionele roetsjbaan. Toen zaterdagavond drie leden van de ploegbubbel positief testten op covid-19, mocht de ploeg niet starten in Gent-Wevelgem. Ook Dwars door Vlaanderen leek uitgesloten en zelfs de Ronde van Vlaanderen kwam in het gevaar.

De ploeg van Luca Guercilena nam echter draconische maatregelen. Al zaterdagavond werden alle renners en personeelsleden, die niet in contact waren geweest met de drie personen die positief hebben getest, in isolement in aparte hotelkamers geplaatst. Ook tijdens het eten zat elk lid aan een aparte tafel met een social distance van vijf meter. Zo werd verijdeld dat ze zondag niet zouden kunnen starten in de Ronde van Vlaanderen. Deze personen gelden namelijk als een laagrisicocontact. Kopman Jasper Stuyven is één van hen.

Zonder soigneurs

Nu bestaat ook de mogelijkheid dat Trek-Segafredo morgen toch mag starten in Dwars door Vlaanderen. De ploeg legde de zelf genomen maatregelen voor aan de covid-dokter van de organisatie. Een van de maatregelen zou zijn om zonder soigneurs naar de koers te komen, om de bubbel en het contact zo klein mogelijk te houden.

De covid-dokter van de organisatie stemt daarmee in, op voorwaarde dat alle renners en personeelsleden, die niet in contact kwamen met de personen die zaterdag positief testten en dus niet in quarantaine zitten, vandaag een negatieve covid-test afleveren. Deze voormiddag werd de test afgenomen. Deze namiddag zal het resultaat bekend zijn. Afhankelijk van het resultaat, zullen bepaalde renners kunnen starten.

Om welke renners het gaat, is nog niet duidelijk maar het lijkt uitgesloten dat Trek-Segafredo met zeven renners aan de start zal staan. Het minimum aantal van vier renners op de startlijst zal echter geen probleem zijn.