Vlaams zorgakkoord: ‘Na het applaus komt nu ook de erkenning’

De Vlaamse regering heeft een sociaal akkoord afgesloten dat moet zorgen voor de creatie van 3.716 extra jobs in de zorgsector. Samen met het uitbreidingsbeleid komt dat neer op een kleine 14.000 voltijdse equivalenten. Dat kondigde de Vlaamse regering dinsdag aan op een persconferentie.

Naast het budget voor onder meer een gemiddelde loonsverhoging van 6% kondigt Vlaams minister-president Jan Jambon ruimte voor extra personeel in de zorg- en welzijnssector aan. 3.716 voltijdse equivalenten (VTE’s) extra moeten de werkdruk verlichten. Vanuit het middenveld klinkt tevredenheid: Na het applaus komt nu ook de erkenning.’

Vooral de private sector kan op extra tewerkstelling rekenen. 1.584 VTE’s gaan naar private ouderenzorg, net geen 429 naar private kinderopvang, 427 naar gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en welzijnswerk samen, en 323 naar gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Plaatsen zijn er, raken ze ook ingevuld?

‘Samen met het uitbreidingsbeleid dat de regering aan het begin van de legislatuur overeenkwam, levert dat zo’n 14.000 bijkomende plaatsen op’, berekende minister voor Welzijn Wouter Beke. Hij vermeldde ook dat er nog 1893 vacatures openstaan in de gezondheidszorg.

Minister voor Werk Hilde Crevits wil ervoor zorgen dat die plaatsen ook ingevuld geraken. Ze zal meer inzetten op ‘werk-naar-werk trajecten’, waarbij mensen uit ‘krimpsectoren’ begeleid worden naar de zorgsector. ‘Door de coronacrisis krimpt de tewerkstelling in bepaalde sectoren. Het is sneu om te wachten tot iemand werkloos is vooraleer die op te leiden in de zorg’, aldus Crevits. Minister voor Onderwijs Ben Weyts ziet alvast een ‘win voor onderwijs’ in de bijkomende plaatsen. Hij plant de bestaande opleidingen verder te diversifiëren.

Middenveld tevreden

Mark Selleslach van bediendenvakbond LBC-NVK (onder de koepel van ACV) reageert tevreden: ‘De meer dan 3.700 VTE’s zijn heel erg welkom om de werkdruk aan te pakken. De werknemers op de vloer zullen verbetering voelen. Al zal niet iedereen dezelfde loonsverhoging krijgen, iedereen zal er toch stevig op vooruitgaan. Aantrekkelijke loonvoorwaarden zijn nodig om mensen ook in de sector te houden. Na het applaus komt nu ook de erkenning.’

Christoph Vandenbulcke van ACV noemt het akkoord niet perfect, maar kan het ‘met overtuiging’ voorleggen aan de achterban. ‘We kunnen beginnen werken’, zegt hij. Ingrid Lieten, directeur van Verso, treedt op als woordvoerder voor de private werkgevers. Ze is blij met de extra instroom, en hoopt op eenzelfde impact als het STEM-actieplan, dat bedoeld is om meer mensen naar technische beroepen te lokken. ‘We zullen het nodig hebben’, zegt ze, met het oog op de vergrijzing.

Extra capaciteit én extra handen

In november al sloot de Vlaamse regering een nieuw sociaal akkoord (VIA6) met de Vlaamse social/non-profitsectoren. In dat akkoord beloofde de Vlaamse regering jaarlijks 577 miljoen euro extra vrij te maken: 412 miljoen euro voor extra koopkracht en 165 miljoen voor maatregelen om de werkdruk te verlichten, zoals meer personeel.

‘Als de coronacrisis iets bewezen heeft, dan is het dat we in de zorg extra handen heel hard nodig hebben. Ik ben enorm blij dat we nu de financiële middelen zochten en vonden om die extra handen ook effectief te kunnen bieden. Niet alleen om extra capaciteit (bijvoorbeeld bijkomende bedden) te voorzien, maar ook om de kwaliteit van onze zorg op te krikken’, aldus Vlaams minister-president Jan Jambon.