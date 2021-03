Hoe Mexico met overlijden Victoria Salazar eigen George Floyd-zaak heeft

In Mexico is de Salvadoraanse vrouw Victoria Salazar Arriaza zaterdag overleden tijdens een hardhandige politie-interventie in de toeristisch stad Tulum. Haar dood wordt vergeleken met het overlijden van de Amerikaanse man George Floyd.

‘Het paradijs ruikt naar bloed’, riepen de betogers die zich maandag verzameld hadden in het centrum van het Caribische toeristenstadje Tulum. Ze vragen gerechtigheid voor de 36-jarige Victoria Salazar, en voor de twee tienerdochters die ze als alleenstaande moeder achterliet. De Salvadoraanse, die al jaren op een humanitair visum in Mexico woont, stierf zaterdag tijdens een politie-interventie. Volgens de politie had een buurtwinkel de politie opgeroepen omdat de vrouw ‘de openbare orde aan het verstoren was’. Toen de politie haar uit de winkel wou begeleiden, zou Salazar zich agressief opgesteld hebben.

De beelden die omstaanders maakten van de arrestatie beginnen pas wanneer de vrouw al op de grond ligt. Ze schreeuwt het uit en zou gesmeekt hebben om van haar rug af te gaan. Drie andere politiemannen staan er rond en praten wat. Daarna is Salazar stil, waarop de politievrouw af haar gaat. De agenten lijken te overleggen en leggen dan de vrouw in de open koffer van een politietruck. De vrouw beweegt op dat moment niet meer.

VolgensEl Paísstaat in het politieverslag dat ze toen bewusteloos was. De agenten zouden haar naar het ziekenhuis gebracht hebben, maar daar duurde het lang voordat ze verzorgd kon worden. Te lang. Zondag bevestigde de Mexicaanse politie dat ze is overleden. Later die dag werden de vier betrokken gearresteerd en raakte bekend dat ze worden vervolgd wegens femicide. Uit een autopsie bleek immers dat Salazar stierf aan een gebroken nek.

George Floyd

De beelden van haar arrestatie werden gepubliceerd door enkele lokale media en gingen snel viraal op de Mexicaanse sociale media en daarbuiten. Er worden gelijkenissen getrokken met de Amerikaan George Floyd, die vorig jaar tijdens een politie-interventie stierf nadat een agent geknield had in zijn nek.

‘Autoriteiten worden verondersteld mensen te beschermen met alle middelen die ze hebben (...), maar dit was machtsmisbruik’, zei Rosibel Arriaza, de moeder van Salazar, tegen verslaggevers in El Salvador. ‘Ze verdiende deze dood niet.’ Arriaza probeert het lichaam van haar dochter naar El Salvador over te brengen. Ze is van plan naar Mexico te gaan om haar kleindochters bij te staan.

‘Ze werd brutaal behandeld en vermoord’

Ook de president van El Salvador heeft gereageerd: ‘Ik zie duizenden verontwaardigde Mexicanen, die gerechtigheid eisen voor onze landgenoot. Ze zijn net zo verontwaardigd als wij. Laten we niet vergeten dat niet het Mexicaanse volk deze misdaad heeft gepleegd, maar eerder enkele criminelen bij de politie van Tulum.’ Hij heeft gezegd dat de Salvadoraanse overheid de tienerdochters van Salazar zal ondersteunen.

Intussen heeft de Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador het overlijden van Salazar opvallend scherp veroordeeld. De president, die gendergeweld normaal minimaliseert, zei maandag dat Salazar ‘brutaal behandeld en vermoord’ werd. ‘Het is een situatie die ons met verdriet, pijn en schaamte vervult’, zei hij tijdens een persconferentie die toevallig al gewijd was aan vrouwenrechten.

Tien vrouwen per dag

In Mexico vonden onder Obrador al verschillende protesten plaats tegen geweld tegen vrouwen. Op Internationale Vrouwendag begin deze maand werd er opnieuw massaal geprotesteerd. Duizenden demonstranten marcheerden die dag naar het Nationale Paleis, waar president Andres Manuel Lopez Obrador uit angst voor mogelijk geweld een hek omheen had geplaatst. Enkele activisten braken door het hek, waarop de politie traangas inzette om de demonstranten uiteen te jagen. Vijftien politiemensen en vier burgers geraakten gewonden bij de onlusten.

Feministische groepen eisen dat er een einde komt aan de moorden op en misbruik van vrouwen. In Mexico komen dagelijks tien vrouwen om het leven door geweld. Op de dag dat Salazar stierf, werden er zeker nog drie andere vrouwen vermoord, aldus de lokale nieuwssite Noticiarbe. Tijdens de coronacrisis zijn de meldingen van huiselijk geweld toegenomen.