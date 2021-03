Satansneakers van Lil Nas X zetten kwaad bloed

Lil Nas X zal met zijn nieuwe single niet het succes van ‘Old town road’ evenaren, maar jaagt gelovigen op stang door ook schoenen met bloed in de zool uit te brengen.

Lil Nas X en het luxebedrijf MSCHF pimpten ter promotie van ‘Montero (Call me by your name)’ 666 paar Nike Air Max 97 sneakers tot ­‘Satansneakers’. Ze voorzagen ze van een zool met een rode vloeistof, een mengeling van rode inkt en een druppel menselijk bloed per zool.

Het bloed werd afgestaan door werknemers van MSCHF, dat in 2019 al een beperkte serie ‘Jezussneakers’ met wijwater op de markt bracht. De schoenen worden geleverd in een doos met een detail uit Jan Van Eycks Laatste oordeel.

De editie werd meteen opgekocht door verzamelaars, die voor een paar 1.018 dollar betaalden – dat getal verwijst naar Lukas 10.18 uit het Nieuwe Testament, ‘Jezus zei: Ik zag de duivel als een bliksem uit de hemel vallen’.

Even voorspelbaar reageerden conservatieve gelovigen ontzet op de stunt. ‘We moeten vechten voor de ziel die God ons gaf’, tweette Kristi Noem, de gouverneur van South Dakota. In de video vecht Lil Nas X met de duivel een strijd uit tussen zijn geloof en zijn seksuele geaardheid.

Nike zegt dat het niet van de stunt op de hoogte was. Het bedrijf is naar de rechtbank gestapt om de verkoop van de schoenen te stoppen. Ook het logo op de schoenen is voor Nike een probleem.