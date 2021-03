Antivaxers van het net naar de brievenbus

In verschillende gemeenten vonden bewoners krantjes, pamfletten of flyers met misleidende informatie van antivaccinatieactivisten, of antivaxers, en tegenstanders van de coronamaatregelen. Volgens VRTNWS onttrekken ze zich op die manier aan censuur op het internet en bereiken ze zo mensen die niet zelf op zoek zijn naar alternatieve feiten.

Trof u De Prikkrant aan in uw brievenbus, of een andere ‘informatieve publicatie’ die u graag wil wijzen op de geheime gevaren van vaccinatie? Of vond u een flyer die u aanmaande de coronamaatregelen naast u neer te leggen? U bent niet alleen. De voorbije weken doken in duizenden brievenbussen in Vlaanderen zulke publicaties op.

Enkelingen en georganiseerde netwerken

Vele van die publicaties doen er alles aan om er legitiem uit te zien. Zo staat op sommige ‘Oproepingsbrief Vaccinatie’ of ‘Factsheet covid-19-vaccinatie’ vermeld. Verder vermeldt VRTNWS De prikkrant, Bezorgde burgers, Stop world control, De andere krant, Gezond verstand, Vaccinegate en Lockdowngetroffenen.

Sommige daarvan zijn het werk van enkelingen. Zo maakte en verdeelde een 50-jarige vrouw pamfletten met antivaccinatiestandpunten, complottheoriën over de coronacrisis en religieuze citaten in Eeklo. Achter andere schuilt een georganiseerd netwerk, dat niet zelden ook in Nederland actief is. VRTNWS noemt Eyeopener Magazine, Mondkapjeseffecten en Samen terug naar normaal als voorbeelden daarvan.

Sociale media vs fake news

Waarom kiezen de activisten voor de brievenbus? Zelf geven ze in een e-mail voor vrijwilligers aan dat ze zo mensen buiten hun sociale mediagroepen en mensen die niet actief op zoek gaan naar informatie kunnen bereiken. VRTNWS wijst ook naar de censuur onder de vorm van fake news vermeldingen en fact checks die sociale mediaplatformen vandaag de dag toepassen.

Strafbaar is het uitdelen van flyers niet, zolang er een verantwoordelijke uitgever wordt vermeld, wat zelden het geval is. Verder kunnen ook in een pamflet geviseerde bedrijven of personen klacht indienen voor laster en eerroof. Als de auteur of verantwoordelijke uitgever een arts of apotheker is, kan die ook door zijn beroepsvereniging gestraft worden.

Antivaxers gebruiken vaak het argument dat de coronavaccins je vruchtbaarheid zouden aantasten. In onderstaande video vertelt professor vaccinologie Isabel Leroux-Roels of dat klopt of niet.