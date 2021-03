De Wever over Let’s Go Urban: ‘Prioriteit is continuïteit van werkingen voor jongeren bewaren’

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) beloofde de gemeenteraad ‘de hardst mogelijke gevolgen’ als Let’s Go Urban fraude heeft gepleegd met stedelijke subsidies. Tegelijk moeten de werkingen in het Urban Center op het Kiel kunnen doorgaan, volgens De Wever.

Het onderzoek dat de stad Antwerpen op eigen houtje voert naar hoe de stedelijke subsidies voor de gecontesteerde vzw Let’s Go Urban van Sihame El Kauoakibi (Open Vld) werden gebruikt, is nog niet afgerond. Dat heeft Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) maandagavond verklaard aan de gemeenteraad.

De Wever weigerde verder in te gaan op de meeste vragen die hij van raadsleden van verschillende partijen kreeg over Let’s Go Urban, onder meer over onthullingen in de media van informatie uit het rapport van de voorlopig bewindvoerder van Let’s Go Urban, Annemie Moens. Het gerecht moet wat dat betreft zijn werk doen, stelt De Wever.

De stad werkt intussen wel ‘met man en macht’ aan een eigen onderzoek. ‘Elementen daaruit worden tussendoor ook doorgegeven aan het parket, maar ik kan niet vooruitlopen op de conclusies’, stelt De Wever, die ook nog niet kon zeggen of de stad zich eventueel burgerlijke partij zou stellen in het dossier.

De Wever benadrukte wel dat het Urban Center op het Kiel stedelijk eigendom is en blijft. ‘Dat is een mooie hal waar dus veel centen naartoe zijn gegaan en die helemaal gerenoveerd werd’, zegt hij. ‘De prioriteit moet zijn om de continuïteit te bewaren van de werkingen, sociale projecten voor jongeren, die zich daar bevinden. Het gaat daar trouwens niet alleen om Let’s Go Urban.’