Weerbericht | Zonnig en tot 23 graden

Het wordt een droge en zonnige dinsdag met wat hoge wolkensluiers. Het kwik klimt naar 18 tot 23 graden, voorspelt het KMI.

In de loop van de dinsdagnamiddag kan er aan de kust een zwakke zeebries opsteken en valt het kwik er in dat geval enkele graden terug.

Ook in de nacht van dinsdag op woensdag blijft het droog en wordt het helder. Lokaal kunnen er zich enkele mistbanken vormen. De minima liggen tussen lokaal 0 graden in de Ardennen en zowat 7 graden in het centrum.

Woensdagochtend kunnen er lokaal enkele mistbanken voorkomen. Daarna wordt het opnieuw zeer zonnig en vrij warm met maxima van 18 à 19 graden in de Hoge Ardennen en aan zee tot 22 à 23 graden in het centrum. In de loop van de namiddag kan er aan de kust opnieuw een zwakke zeebries opsteken.

Donderdag is er nog meer zon. In de meeste streken is het nog vrij warm met maxima van 17 tot 22 graden. Omdat de wind draait naar het noorden tot het noordoosten is het in de kuststreek en over het uiterste westen echter veel koeler met eerder temperaturen tussen 11 en 15 graden.

Vanaf vrijdag wordt het gevoelig frisser. Er waait dan een schrale, matige noordoostenwind.