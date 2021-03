Medewerkster Antwerps parket aangehouden in Sky ECC-zaak

Een administratief medewerkster van het Antwerpse parket gaf informatie aan criminelen.

De federale politie en het federaal parket hadden aangekondigd dat corruptie hun eerste prioriteit zou worden na dat de speurders er recent in geslaagd waren het versleuteld berichtensysteem van Sky ECC te kraken. Eerder werden al twee advocaten en een politieagent van de Antwerpse lokale politie opgepakt en aangehouden.

Zaterdag was het de beurt aan een medewerkster van het Antwerpse parket om de speurders over de vloer te krijgen. Het zou gaan om een vrouw met een tijdelijk contract.

Het federaal parket bevestigde maandagavond een bericht van de VRT daarover. De vrouw in kwestie wordt ervan verdacht dat ze verschillende keren met haar eigen login maar ook via de login van een nietsvermoedende collega op zoek is gegaan naar vertrouwelijke gegevens over gerechtelijke dossiers in de computer.

Onder meer via een tussenpersoon zouden die terecht zijn gekomen in het crimineel milieu. Ook één van de twee in het dossier aangehouden advocaten zou betrokken zijn in deze zaak.

De vrouw is aangehouden op verdenking van informaticafraude, corruptie en schending van het beroepsgeheim.

Het dossier SKY ECC werd twee jaar lang in het grootste geheim gevoerd maar barstte op 9 maart los topen meer dan 1500 agenten binnenvielen op 200 plaatsen.

De speurders waren erin geslaagd een miljard berichten die uitgewisseld werden op Sky Ecc telefoons in beslag te nemen. Drie weken lang konden ze live meevolgen met de uitgewisselde berichten tussen criminelen. Er wordt verwacht dat de volgende weken nog arrestaties gaan volgen in het corruptieluik van het dossier.