Lachaert: Zaak Kaouakibi ‘moet door rechter worden beoordeeld’

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert wil niet in detail ingaan op de nieuwe beschuldigingen die over Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi zijn uitgelekt. ‘Dit moet door een rechter worden beoordeeld, daarna kunnen wij de nodige consequenties trekken’, zegt hij.

Lachaert wijst er in Ter Zake op dat de politica momenteel door de partij geschorst is net om haar eigen verdediging te kunnen voeren. Hij benadrukt dat Open VLD zelf geen band heeft met Let’s Go Urban, de organisatie waar de gecontesteerde facturen van El Kaouakibi mee in verband te brengen zijn. Al is zij wel mandataris voor de partij. ‘Je moet die twee een beetje scheiden’, aldus de partijvoorziter.

De nieuwe beschuldigingen noemt hij ‘vervelend’, en Lachaert zegt ook dat aangezien het gaat om beschuldigingen van fraude met subsidies en gemeenschapsgeld ‘dat voor een liberaal des te gevoeliger ligt’. ‘Maar het stoort me dat dit proces in de media wordt gevoerd. Dat moet door een rechter worden beoordeeld, en dan zullen wij daarna de nodige consequenties trekken.’

De stad Antwerpen vermoedt valsheid in geschrifte. El Kaouakibi zou investeringen in haar eventlocatie Jacob Jordaenshuis met subsidiegeld hebben betaald. Zondag zei El Kaouakibi nog dat ze hoopt dat haar zaak snel behandeld wordt door de rechter. ‘De perceptie lijkt belangrijker dan de waarheid’, stelt ze.

Johan Vande Lanotte, die een tegenanalyse van het rapport tegen El Kaouakibi deed, wil pas later deze week reageren op de nieuw uitgelekte gegevens. In zijn eerste analyse kwam hij tot de conclusie dat de boekhouding een rommeltje was, maar dat El Kaouakibi zich niet persoonlijk heeft verrijkt.