Vandenbroucke: ‘Tot 1 mei gratis sneltesten voor bedrijven’

Bedrijven waar telewerken niet mogelijk is, hebben tot mei wekelijks recht op twee gratis antigeentests per personeelslid. Dat meldt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Maar de kosten voor de bedrijfsarts moeten ze wel zelf betalen.

Tijdens een persbriefing over de teststrategie benadrukte de minister maandag dat er nog steeds een stijging is op het vlak van het aantal opnames in het ziekenhuis. Hij roept daarom de mensen op om voorzichtig te blijven, afstand te houden en zich te houden aan de bubbel van vier.

Ook benadrukte hij dat telewerken verplicht blijft en dat deel uitmaakt van de zogenaamde ‘tweede verdedigingslijn’ tegen corona. Voor wie niet kan telewerken, kunnen de bedrijven tot en met 1 mei gratis antigeen sneltesten aanvragen voor hun personeel. ‘Bedrijven kunnen niet verplichten dat hun personeel een antigeen test ondergaat’, benadrukte Coronacommissaris Pedro Facon wel.

Er is sprake van 2 gratis tests per persoon per week, of voor die hele periode dus in totaal 8 per personeelslid. ‘Er is een grote voorraad aangelegd van snelle antigeentesten op federaal niveau, het gaat om 570.000 testen’, zei Vandenbroucke.

Artsen

Antigeen testen zijn echter geen zelftesten, maar sneltesten die ook door mensen worden afgenomen die geen arts zijn maar wel over voldoende kwalificaties beschikt. Het gaat dan om bijvoorbeeld zorgpersoneel, ambulanciers, apothekers, vrijwilligers van het Rode Kruis, vroedvrouwen, logopedisten, kinesisten en laatstejaarsstudenten verpleegkunde of geneeskunde. Niet enkel de bedrijfsarts kan deze tests dus afnemen. De kosten hiervoor moet het bedrijf in kwestie wel zelf dragen: de overheid betaalt de kosten van de bedrijfsarts niet terug.

Zelftests

Vanaf 6 april zullen ook zelftesten beschikbaar zijn. ‘Die zullen verkocht worden bij de apotheker. Die zullen terugbetaald worden via de ziekteverzekering voor diegenen die het financieel moeilijk hebben, als ze recht hebben op een voorkeursregeling. Voor elk lid van het gezin kunnen ze maximaal twee testen kopen bij de apotheek.

Voor de andere mensen geldt er geen terugbetaling’, aldus Vandenbroucke. De testen zouden zo’n 7 tot 8 euro moeten kosten, maar over de kostprijs is er momenteel nog geen zekerheid. Na vier weken zal het systeem van zelftesten opnieuw geëvalueerd worden.

Positieve test

Indien de zelftest positief is, moet die persoon meteen in isolatie gaan. Omdat het ook over een vals-positief kan gaan is wel nog een PCR-test nodig. ‘Neem dan contact op met de huisarts, die kan dan verder beslissen of een confirmatietest nodig is en die kan ook meteen de contactopvolging opzetten’, zei Pedro Facon nog.