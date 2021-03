Europa moet nog tot 19 april wachten op eerste vaccins van Johnson & Johnson

Het coronavaccin van Johnson & Johnson zal pas vanaf 19 april aan Europa geleverd worden. Dat is enkele dagen later dan gehoopt. Ruim een week geleden klonk het nog in de taskforce vaccinatie dat 16 of 17 april de vermoedelijke begindatum zou zijn.

In Europa kreeg het vaccin van Johnson & Johnson ruim twee weken geleden de nodige goedkeuringen. België rekent tijdens het tweede kwartaal op 1,4 miljoen Janssen-vaccins. Het vaccin is ontwikkeld door het Belgische dochterbedrijf Janssen Pharmaceutica.

Een belangrijk verschil met de vaccins van Astrazeneca, Pfizer en Moderna is dat er slechts één dosis nodig is, die bovendien gewoon in de koelkast te bewaren is. Daardoor zou het als ‘werkpaard’ de hele vaccinatiecampagne in een stroomversnelling moeten kunnen brengen. Het zou om dezelfde reden dus ook de aangewezen optie zijn voor wie thuis gevaccineerd moet worden, of voor moeilijk bereikbare doelgroepen zoals daklozen.