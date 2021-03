Ruim drie maanden na het begin van de vaccinaties in ons land hebben 1,2 miljoen Belgen een vaccin toegediend gekregen, goed voor 10,8 procent van alle landgenoten. Maar er zijn sterke verschillen per regio. Hoe staat het in uw gemeente? Bekijk het op onze kaart.

Dat Wallonië iets sneller vaccineert dan Vlaanderen, werd vorige week al bekend. Maar ook binnen Vlaanderen zelf zijn er sterke verschillen. De meest recente gegevens tonen aan dat in Maarkedal, Horebeke, Veurne en Voeren al meer dan 15 procent een eerste shot kreeg. In Baarle-Hertog is dat nog geen 6 procent, terwijl in 7 andere gemeenten ook nog steeds minder dan 8 procent van de bevolking is gevaccineerd.