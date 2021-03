Ineos ziet af van omgevingsvergunning voor megaproject in Antwerpen

Chemiegroep Ineos doet afstand van uitvoering van een omgevingsvergunning voor Project One, het miljardenproject in de Antwerpse haven. De actiegroepen die eerder beroep aantekenden tegen de vergunning zien het als een overwinning, maar volgens het bedrijf zelf gaat het om een logische stap na een aangekondigde herschikking van de plannen in januari.

Een groep van veertien milieuorganisaties voert al geruime tijd actie tegen Project One, de grote investering van chemiebedrijf Ineos in een nieuwe PDH-unit en ethaankraker in het Antwerpse havengebied. In oktober van vorig jaar kreeg Ineos van Vlaanderen een omgevingsvergunning voor voorbereidende werken, maar die werd enkele weken later geschorst door de Raad voor Vergunningsbetwistingen na een kort geding van de actiegroepen. Diezelfde groepen dienden daarop een verzoek tot vernietiging in. Daarover is nog geen uitspraak gedaan.

De omgevingsvergunning die ter discussie staat, wordt nu door het bedrijf zelf ingetrokken. ‘Deze ontwikkeling is een belangrijke overwinning voor de advocaten en milieuorganisaties die actie hebben ondernomen tegen het opsplitsen van het project in drie afzonderlijke vergunningsaanvragen’, klinkt het maandag bij de actiegroepen.

Maar volgens Ineos zelf is de juridische strijd niet de reden dat de vergunningsaanvraag wordt ingetrokken. In januari kondigde het bedrijf immers aan dat het project herschikt wordt: Ineos kiest ervoor om de ethaankraker eerst te bouwen, en stelt de bouw van de PDH-eenheid voor onbepaalde duur uit.

‘Het is dus volstrekt logisch dat we afstand doen van de uitvoering van de omgevingsvergunning’, zegt woordvoerder Nathalie Meert. ‘De scope is immers herleid tot de bouw van de ethaankraker en ondersteunende infrastructuur.’

Het bedrijf neemt zich dan ook voor om voor de ethaankraker een nieuwe MER en nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen. Dat zal later dit jaar gebeuren, vermoedelijk in het derde kwartaal. Beide zullen volgens Meert alle cumulatieve milieu-effecten in rekening brengen, iets wat in de vorige aanvraag niet het geval was en waartegen de actiegroepen protesteerden.