Michelingids bekroont twee Nederlandse restaurants met een tweede ster

In de Nederlandse Michelingids 2011 worden twee nieuwe restaurants bekroond met twee sterren. Ook acht nieuwe restaurants kregen één ster.

Met de acht nieuwkomers telt de Michelin Gids Nederland 113 sterrenrestaurants. ‘In deze uiterst moeilijke tijden voor de horeca vinden wij het bijzonder belangrijk om ook in 2021 de selectie van de Michelin Gids Nederland uit te brengen’, aldus Gwendal Poullennec, international directeur van de Michelin Gids. ‘Het afgelopen jaar hebben onze teams niet alleen uitstekende eetervaringen gehad, ze hebben ook met trots gezien dat koks en hun teams werkelijk alles doen om hun passie voort te zetten en hun klanten te inspireren.’

• Restaurants halfjaar dicht, en toch een Michelingids

Aan de absolute top van de Nederlandse gastronomie staan twee restaurants met drie Michelin sterren: De Librije in Zwolle en Inter Scaldes in Kruiningen. Het culinaire meesterschap van Jonnie Boer en Jannis Brevet verdient alle lof. We zetten ook graag hun gastvrouwen in de picture, Thérèse en Claudia, die ervoor zorgen dat niet alleen het bord maar de gehele ervaring die u in deze restaurants beleeft, uniek is.

Twee restaurants met twee sterren

Nederland telt sinds vandaag twee nieuwe restaurants met twee Michelin sterren. Thomas Groot en Richard Van Oostenbrugge van Restaurant 212 in Amsterdam en Het Brut172 in Reijmerstok van Hans Van Wolde. ‘De ouwe getrouwe van de Nederlandse topgastronomie heeft zichzelf opnieuw uitgevonden en maakt met zijn persoonlijkheid de reis naar het Limburgse platteland absoluut waard’, aldus Poullennec.

Voor het eerst reikte Michelin ook Green Stars uit, voor duurzame gastronomie. Die gingen naar De Librije in Zwolle, Het Seminar in Zenderen (Overijssel), De Kas in Amsterdam, Aan Sjuuteeänjd in Schinnen (Limburg), Lokaal in Doetinchem, One in Roermond en De Nieuwe Winkel in Nijmegen.

Omdat &Moshik in Amsterdam gesloten is, verliest het beide sterren. Dat geldt ook voor de eensterrenrestaurants Lucas Rive in Hoorn, Niven in Rijswijk, De Vrienden van Jacob in Santpoort en De Heer Kocken in Vught, die allen het afgelopen jaar de deuren sloten.

De prijs van Sommelier van het Jaar, uitgereikt in samenwerking met Metro, gaat dit jaar dan weer naar Edgaras Razminas van restaurant De Lindehof mm in Nuenen.