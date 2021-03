De Vlaamse meerderheid overweegt kleinere wijzigingen aan de bouwshift om gemeenten niet te ontmoedigen snel open ruimte te creëren.

Tussen 2013 en 2019 verdween er ongeveer 11.000 hectare open ruimte in Vlaanderen, of ongeveer 5,1 hectare per dag. De nieuwe cijfers van het departement Omgeving bewijzen andermaal dat er nood is aan ...