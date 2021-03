Producent dodelijke vermageringspil Mediator veroordeeld tot boete van 2,7 miljoen euro

Het Franse farmaceutische bedrijf Servier, de producent van de dodelijke vermageringspil Mediator, is maandag door de rechtbank in Parijs schuldig bevonden aan ‘misleiding met verzwarende omstandigheden’ en onvrijwillige doodslag en verwondingen. Het bedrijf moet een boete van 2,7 miljoen euro betalen.

Mediator was een medicijn dat van 1976 tot 2009 als vermageringspil en als middel tegen diabetes verkocht werd. Het middel zou aan honderden mensen het leven hebben gekost.

De voormalige nummer twee van de onderneming, Jean-Philippe Seta, is maandag veroordeeld tot vier jaar cel met uitstel. Het bedrijf krijgt ook een boete van 2,7 miljoen euro. Jacques Servier, de topman en stichter van de farmagroep, was in al 2014 overleden.

‘Hoewel ze al vele jaren kennis hadden van de risico’s, (...) hebben ze nooit de nodige maatregelen genomen. De gebruikers van Mediator werden zo misleid’, zo oordeelde de rechtbank.

De farmaceutische groep werd wel vrijgesproken van oplichting.

Daarnaast krijgt ook het geneesmiddelenagentschap een boete van 303.000 euro. De rechtbank oordeelde dat het agentschap had ‘gefaald in zijn rol als gezondheidspolitie en toezichthouder’.

Ernstige bijwerkingen

De zaak is een van de grootste gezondheidsschandalen in de Franse geschiedenis. Mediator werd sinds 1976 door zowat 5 miljoen mensen gebruikt, voordat het in 2009 van de markt werd gehaald wegens ernstige bijwerkingen, waaronder hart- en vaatziekten. Volgens openbare aanklager Aude Le Guilcher had het bedrijf een ‘cynische keuze’ en ‘sinistere gok’ gemaakt door zijn financiële belangen boven de gezondheid van de consumenten te plaatsen, ondanks de ‘risico’s die niet genegeerd konden worden’.

De advocaten van Servier hebben altijd gesteld dat er geen sprak was van opzettelijke misleiding. ‘Ze hadden vóór 2009 geen signaal van een signifant risico vastgesteld’, aldus advocaat François de Castro.

De Belgische overheid weigerde het medicijn al in 1977 op de markt te brengen.