Medewerker ‘The crown’ ging undercover in Buckingham Palace

Foto: The crown

En of hij zijn ogen de kost gaf. De productiedesigner van de bejubelde Netflix-serie ‘The crown’ging als toerist mee op een rondleiding in Buckingham Palace, nadat zijn officieel verzoek om te gaan kijken was afgewezen door het paleis.

De 66-jarige productiedesigner Martin Childs deed stiekem research over de indeling en het interieur van het Britse paleis, dat vertelde hij in een interview met Royal Television Society. Zo kon hij vijftien filmlocaties namaken.

‘Toen ik daar rondliep, dacht ik vooral aan hoe we de kamers in ruimtes konden veranderen, waar de actie kon plaatsvinden. Waar mensen gesprekken konden voeren. En hoe we er dan voor zouden zorgen dat de kijker geïnteresseerd bleef’, aldus Childs.

Hij probeerde dan ook zo veel mogelijk mee te krijgen door via de ene kamer naar de andere te gluren. Helaas voor hem waren de privékamers van de Queen en haar familie niet open voor publiek. Childs gebruikte informatie van andere bronnen om toch een plattegrond samen te stellen.