Dit moet u weten als u naar de kust gaat

Met het mooie weer en de sluiting van de scholen wordt de komende dagen een gezellige drukte verwacht aan de kust. Dit moet u weten als u veilig naar de kust wil reizen.

Waar en wanneer moet ik een mondmasker dragen?

U bent verplicht om een mondmasker bij u te hebben op het volledige grondgebied van de provincie West-Vlaanderen. Voor de verschillende badsteden gelden volgende regels:

• In Koksijde-Oostduinkerke geldt mondmaskerplicht in de winkelstraten tussen 8 uur en 19 uur (vanaf 13 jaar).

• In De Panne is een mondmaskerplicht van toepassing op de Zeelaan tussen 8 uur en 19 uur (vanaf 13 jaar).

• In Oostende geldt mondmaskerplicht voor de volledige binnenstad vanaf 12 jaar.

• Het dragen van een mondmasker is in Knokke-Heist 24 uur op 24 verplicht in alle rode parkeerzones (op het voetpad aangeduid met rode bolvormige stickers). Vanaf 26 maart 12 uur tot en met 18 april geldt ook mondmaskerplicht op de gehele zeedijk.

Ook op markten en in alle publiek toegankelijke gebouwen zoals het gemeentehuis of de bibliotheek moet u uw mondmasker dragen.

Wat moet ik weten als ik met de trein naar de Kust reis?

Van 3 tot en met 18 april geldt een ‘raamregel’ op de treinen naar kuststations. Concreet betekent die regel dat treinreizigers enkel op zetels aan het venster mogen plaatsnemen. De regel geldt alleen wanneer u naar een kuststation reist en is dus niet van toepassing als u de trein terug naar huis neemt. Kinderen jonger dan twaalf mogen wel andere zetels bezetten. De regel moet de toestroom van mensen in goede banen leiden.

Ook in de stations zullen extra stewards worden ingezet om de reizigersstromen te beheren. Indien nodig kan de politie versterking bieden.

• Politie controleert strandbars op alcohol in paasvakantie

Met hoeveel mensen mag ik afspreken?

Er geldt nog steeds een beperking tot maximum één nauw contact oftewel knuffelcontact, buiten uw huishouden. Buiten mag u met maximaal vier personen afspreken. Kinderen onder de twaalf en gezinsleden die onder één dak wonen, tellen niet mee.

Mag ik naar mijn tweede verblijf?

Tweede verblijvers uit het binnenland mogen hun eigendom bezoeken.

Mag ik met mijn camper, mobilhome, motorhome of kampeerauto op stap in Vlaanderen?

Ja, sinds 8 februari zijn de vakantieparken, verblijfsparken, campings en camperterreinen weer open.

Kan ik terecht in musea?

Musea zijn open.

Zijn de provinciedomeinen en bezoekerscentra open?

Provinciedomein Raversyde in Oostende, Duinpanne in De Panne en het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist gaan gedeeltelijk dicht. De Provincie West-Vlaanderen neemt die extra maatregelen in de provinciedomeinen en bezoekerscentra naar aanleiding van de verstrengde richtlijnen van de federale en Vlaamse overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Georganiseerde activiteiten worden geannuleerd. Andere provinciedomeinen en provinciale bezoekerscentra blijven open.

Als u wil vertrekken naar de kust, kunt u op de site van de druktebarometer ook even nakijken op welke plekken het te druk is op dat moment.