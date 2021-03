Al zes jaar broeden er slechtvalken op de Sint-Maartenstoren in Kortrijk. Vier jaar lang was dat het koppel Emma en Maarten. In goede en kwade dagen, zoals meestal is bij slechtvalken.

‘Het is een soort die doorgaans een ­leven lang trouw blijft aan elkaar’, zegt Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen. Maar niet zo in Kortrijk. ­‘Vorig jaar is de soap begonnen’, zegt Yves De Bosscher ...