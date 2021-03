Nationale staking: beperkt openbaar vervoer, ondernemersorganisaties kritisch voor staking

Door de nationale staking is er hinder op het openbaar vervoer. De bonden eisen dat sectoren die het toch goed doen tijdens corona meer opslag geven. Vanuit ondernemersorganisaties klinkt er erg veel kritiek op een stakingsactie tijdens coronatijden.

Omstreeks 6.30 uur was er alleen op metrolijn 1 verkeer, en dan enkel tussen Weststation en Montgomery. Er reden voorts trams op de lijnen 3, 4, 7, 8, 9, 82, 92, en bussen op de lijnen 36, 46, 53, 58, 59, 65, 71, 87 (verlengd tot Zwarte Vijvers), 89 en 95. De MIVB preciseert dat op de genoemde lijnen minstens de helft van de voertuigen rijdt in vergelijking met een normale dag.

Het beperkte verkeer is het gevolg van de nationale staking van de vakbonden ABVV en ACV voor meer loon. Ze willen dat in sectoren die het goed doen toch meer opslag kan worden gegeven dan de 0,4 procent bovenop de index die maximaal is toegestaan.

De hinder door de nationale stakingsdag is maandagochtend ook groot bij De Lijn. ‘In heel Vlaanderen rijden gemiddeld iets meer dan twee op de tien voertuigen’, zo zegt de Vlaamse openbaarvoervoermaatschappij.

De hinder is het grootst in Limburg en de stad Antwerpen, waar telkens maar ongeveer één op de tien voertuigen rijdt. In het streekvervoer rond Antwerpen en in Vlaams-Brabant zijn er dat twee op de tien. Oost-Vlaanderen zit aan 30 procent van het normale verkeer, West-Vlaanderen nog een fractie hoger.

Bij het spoor startte de 24-urenstaking zondag om 22.00 uur. Onder de alternatieve dienstverleningen rijdt ruim de helft van de treinen. Het gaat bijvoorbeeld om ongeveer twee op de drie IC-treinen tussen de grote steden, en twee derde van de voorstedelijke S-treinen en de lokale L-treinen. De meeste P-treinen, die worden ingelegd tijdens de ochtend- en avondspits, zijn daarentegen geschrapt. Het aanbod naar de zee is beperkt.

De NMBS raadt reizigers aan om haar app te raadplegen, waarop ook te zien is hoe druk het is op de trein. De staking eindigt maandag om 22.00 uur.

Dertigtal actievoerders aan Brucargo

Verder zijn er maandagochtend een dertigtal actievoerders aanwezig aan Brucargo, de vrachtafdeling van Brussels Airport. ‘De logistieke sector heeft een boerenjaar achter de rug, wij gaan niet akkoord dat de werknemers slechts 0,4 procent loonopslag krijgen’, zegt Hans Elsen, vakbondssecretaris bij ACV Puls.

‘Brucargo is een hotspot van de logistieke sector en die sector heeft heel goed gedraaid het laatste jaar. Werknemers waren broodnodig, het is een essentiële sector gebleken, en daarom gaan we niet akkoord dat die mensen maar 0,4 procent loonopslag krijgen.’

Concreet vragen de vakbonden een indicatieve loonnorm. ‘Zodat sectoren die het goed hebben gedaan, iets meer kunnen geven aan hun werknemers. Bij bedrijven die het minder goed hebben gedaan, zijn we akkoord dat het bij die 0,4 procent zal blijven.’

VBO en Unizo kritisch over staking

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is niet te spreken over de staking door ACV en ABVV tijdens de ergste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog en een nieuwe lockdown. Het noemt het ‘totaal wereldvreemd en bijzonder ongepast’.

‘Eén ding is zeker. In de huidige benarde coronatijden wordt niemand beter van staken! Integendeel. We lopen het risico dat er opnieuw duizenden jobs sneuvelen. Staken betalen we met zijn allen in klinkende munt, met een verlies van hoogstnoodzakelijke inkomsten voor bedrijven, de sociale zekerheid en de overheid’, aldus het VBO.

Ook ondernemersorganisatie Unizo uit kritiek op een staking in coronatijden en noemt die ‘onwaarschijnlijk cynisch’. Volgens de organisatie is de ‘ongemakkelijke boodschap’ voor de vakbonden dat zelfstandigen door de coronacrisis veel meer koopkracht hebben verloren dan de werknemers: 62 procent van de zelfstandigen leden koopkrachtverlies, tegenover 30 procent van de werknemers. Unizo is erg scherp voor de bonden. ‘De beste uitkomst die we van de maandagstaking kunnen hopen is dat ze hetzelfde effect heeft als op kleine kinderen die af en toe eens buiten moeten kunnen uitrazen vooraleer ze opnieuw voor rede vatbaar zijn’, zegt Unizo-topman Danny Van Assche. ‘Wat ons betreft, gaan we dinsdag al opnieuw aan tafel zitten.’

De onderhandelingen tussen de werkgevers en werknemers zijn op dit moment gestaakt. Ook Elsen van ACV Puls roept op om opnieuw rond de tafel te gaan zitten. ‘We verwachten dat de werkgevers met een voorstel komen, dat rekening houdt met de reële verschillen in de economie. Zodat we die indicatieve loonnorm kunnen toepassen voor de werknemers.’

Er was in het weekend even commotie dat bij de actie het transport van coronavaccins mogelijk zou worden tegengehouden, maar Elsen spreekt dat tegen. ‘We gaan uiteraard geen transporten van vaccins blokkeren. Dat hebben we nooit gezegd en dat gaan we ook niet doen.’