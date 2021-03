Zonnig en zacht

Het wordt een zonnige maandag met hooguit enkele hoge wolkensluiers en in de kuststreek mogelijk enkele lage wolkenvelden. Het KMI verwacht maxima tot 19 graden.

We beginnen volgens de weerdienst aan een paar mooie lentedagen. Maandag stijgt het kwik al naar 15 tot 17 graden in de Ardennen en 17 of 18 graden elders. In de Kempen is zelfs 19 graden mogelijk.

In de nacht van maandag naar dinsdag blijft het helder. Lokaal kunnen er zich wel enkele mistbanken vormen. Het kwik daalt naar waarden tussen 1 en 7 graden.

Dinsdag wordt opnieuw droog en zonnig, met dan zeer zachte maxima tot lokaal 22 graden. Dat scenario herhaalt zich op woensdag. Vanaf donderdagavond wordt het aanzienlijk frisser.