Enorme brand in olieraffinaderij Indonesië: twintig gewonden, bijna duizend geëvacueerd

Bij een grote brand en ontploffing in het Indonesische staatsoliebedrijf Pertamina in Balongan, in de provincie West-Java, zijn twintig mensen gewond geraakt. Zo’n 950 anderen zijn geëvacueerd, terwijl geprobeerd wordt het vuur onder controle te krijgen.

De brand brak kort na middernacht in de nacht van zondag op maandag uit. Omwonenden zagen enorme vlammen en hoorden een zware explosie.

Een woordvoerder van oliebedrijf Pertamina meldde aanvankelijk dat vijf omwonenden in het ziekenhuis behandeld worden voor brandwonden. De autoriteiten spraken later van twintig gewonden. Volgens nieuwssite Republika zouden er vijf erg aan toe zijn.

Volgens Pertamina is de oorzaak van de brand in de raffinaderij nog onduidelijk, maar was het weer op het moment van het incident wel slecht, met bliksem en hevige regen. Buurtbewoners verklaarden dat ze eerst een sterke oliegeur waarnamen en blikseminslagen zagen, voor de ‘lucht plots oranje kleurde’.

Het staatsbedrijf liet weten dat het de raffinaderij stillegde en de oliestroom controleerde om verdere verspreiding te voorkomen. Brandstofvoorraden zouden niet in het gedrang komen, verklaart het bedrijf. Op de raffinaderij kunnen dagelijks 12.500 vaten olie worden verwerkt.

Balongan Indramayu, a massive explotion on oil refinery of pertamina.#indramayu pic.twitter.com/G5YN5w3uEb — bangbenz (@babehbenz) March 28, 2021

Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Balongan meledak pic.twitter.com/lB0170Z1Dl — Agus Widodo (@arwidodo) March 28, 2021

Foto: EPA-EFE