Wisselvallige Mertens moeizaam naar achtste finales in Miami

Elise Mertens (WTA 17) heeft zich zondag, na een wedstrijd vol hoogtes en laagtes, geplaatst voor de achtste finales van het tennistornooi in Miami (hard/3.343.785 dollar).

Mertens, het zestiende reekshoofd, versloeg in de derde ronde de Estse Anett Kontaveit (WTA 24) in drie sets: 6-2, 0-6 en 6-2. De Limburgse moest daarvoor 1 uur en 51 minuten de baan op. Mertens haalde de eerste set autoritair binnen, maar zakte in set twee helemaal door het ijs. Ze draaide in de beslissende derde set echter de knop weer om en liet Kontaveit niet meer in de partij komen.

Belgiës nummer 1 treft in de achtste finales het Japanse tweede reekshoofd Naomi Osaka (WTA 2). Zij profiteerde van de opgave van de Servische Nina Stojanovic (WTA 95). Osaka speelt in Miami haar eerste tornooi sinds haar grandslamzege op de Australian Open eerder dit jaar. Mertens keek haar eerder driemaal in de ogen en won een keer.

In het dubbelspel was het tornooi vrijdag meteen afgelopen voor onze 25-jarige landgenote. Aan de zijde van haar vaste dubbelpartner Aryna Sabalenka ging ze in de openingsronde met twee keer 7-5 onderuit tegen de Duitse Angelique Kerber en de Roemeense Simona Halep. Mertens en Sabalenka, die begin dit jaar het dubbelspel op de Australian Open op hun naam schreven, waren in Miami het eerste reekshoofd.