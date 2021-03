Sihame El Kaouakibi reageert fel op nieuwe beschuldigingen fraude

Volgens een onderzoek van het VTM-programma Faroek is er op grote en structurele schaal gesjoemeld met facturen om zo onterecht subsidies binnen te halen voor Let’s Go Urban. Sihame El Kaouakibi, de drijvende kracht achter Let’s Go Urban die al een tijd onder vuur ligt, reageerde met een filmpje op Facebook waarin ze alle beschuldigingen ontkent.

Sihame El Kaouakibi en haar jongerenorganisatie Let’s Go Urban liggen al weken onder vuur. Er worden verschillende onderzoeken gevoerd naar gesjoemel om subsidies los te weken. Volgens VTM-journalist Faroek Özgünes is de fraude nog groter dan gedacht. Dat zou blijken uit een heleboel facturen die hij in handen kreeg.

Volgens Özgünes zou naar voren komen dat er in totaal 54.230 euro aangerekend werd bij de stad met vervalste facturen. Er waren verbouwingen aan de gang bij het Urban Center, dat de stad Antwerpen mee subsidieert en tegelijkertijd ook in het Jacob Jordaenshuis, een privé-initiatief van El Kaouakibi. Facturen voor renovatiewerken in dat JJ House zouden volgens Faroek vervalst zijn en op het adres van het Urban Center zijn gezet.

• Chaos troef in boekhouding Let’s Go Urban

El Kaouakibi reageert ontstemd op haar Facebookpagina op de aantijgingen van Faroek. ‘Vanavond brengt VTM zogenaamde bezwarende documenten. Documenten waarop we al weken wachten om ze in de rechtbank te behandelen, maar die nu dus wel al op de redactie van VTM liggen. We weten dat de bewindvoerster meerdere malen met de pers gesproken heeft. Dit is niet alleen ongehoord maar ook onethisch’, zegt El Kaouakibi. ‘Perceptie lijkt belangrijker dan de waarheid, en er lijken geen grenzen aan het volgen van een fatsoenlijk proces.’

Schepen van Jeugd Jinnih Beels (Vooruit) wil niet vooruitlopen op het onderzoek.