Enkele honderden betogen in Luik tegen coronamaatregelen

In Luik hebben enkele honderden mensen zondag actiegevoerd tegen de geldende maatregelen om het coronavirus in te dijken. De demonstranten eisten onder meer dat er een open en democratisch debat komt over de coronacrisis.

De organisatie was in handen van de burgerbeweging Même pas peur. De manifestanten wilden aanvankelijk een optocht houden van het stadhuis van Luik naar de Place Saint-Léonard. De autoriteiten gaven echter enkel toestemming voor een statische manifestatie in het Boveriepark.

Op het programma stonden toespraken van burgers. Volgens de politie, die vooral in burger aanwezig is, waren er tot nog toe geen incidenten. Volgens de woordvoerder van de Luikse politie werd er niet ingegrepen zolang de manifestatie niet uit de hand liep. ‘Om 18 uur hebben we de muziek gestopt en daarna werd het park ontruimd, omdat het park sluit om 19 uur.’

Foto: BELGA