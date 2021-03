Marianne Vos wint Gent-Wevelgem voor vrouwen, Lotte Kopecky strandt op tweede plaats

Marianne Vos (Jumbo-Visma) heeft Gent-Wevelgem voor vrouwen gewonnen. De Nederlandse was de snelste van een beperkte groep eliterensters. Lotte Kopecky (Liv Racing) werd tweede.

Bij de eerste passage van de Kemmelberg werd voor het eerst aan de boom geschud en het peloton brak in meerdere stukken. Het voornaamste slachtoffer was Jolien D’hoore, die moest lossen. Huidig Belgisch kampioene Lotte Kopecky trok wel goed mee vooraan. D’hoore keerde uiteindelijk net voor de passages langs de plugstreets terug in de voorste gelederen. De koers brak echter niet open, tot de Monteberg en Kemmelberg als laatste obstakels opdoemden.

Op de Monteberg ging het tempo omhoog, maar de echte versnelling kwam op de Kemmelberg. Elisa Longo Borghini zette door en kreeg het gezelschap van onder meer Marianne Vos, Katarzyna Niewiadoma en Lotte Kopecky. D’hoore kon het tempo niet aan en zou zichzelf niet opvolgen in Gent-Wevelgem. Longo Borghini en Niewiadoma reden even weg, maar door een impuls van Marianne Vos werd een zevenkoppig elitegroepje gevormd: Elisa Longo Borghini, Katarzyna Niewiadoma, Lotte Kopecky, Marianne Vos, Ellen Van Dijk, Marta Cavalli en Amy Pieters.

Verrassingsaanval

De verstandhouding bij de toppers was onvoldoende, waardoor alles weer te herdoen was. Een ideaal moment om weg te sluipen, besliste Anna Henderson. De jonge Britse reed met een halve minuut voorsprong onder de Menenpoort door. Met nog 21 kilometer gingen de dames van Trek-Segafredo vol door door alles op het kantje te zetten. Kopecky werd verrast en werd in een tweede waaier gedropt. Henderson werd ingehaald, haar ploeggenote Vos was ook verrast. Longo Borghini zette nog eens extra door en kreeg enkel nog Soraya Paladin (Liv Racing) mee. Het duo pakte al snel een halve minuut, terwijl achter hen de groepjes samensmolten.

Het groepje probeerde de achtervolging op gang te trekken, met Lotte Kopecky als stoorzender voor haar ploeggenote Longo Borghini. De Italiaanse trok met Paladin de omleiding in door met zestien seconden voorsprong. Het werd een dubbeltje op zijn kant voor het duo, maar Paladin pokerde en fnuikte zo de ontsnapping. Vos opende de sprint en hield straf vol. Kopecky werd tweede na Vos en voor de Duitse Lisa Brennauer.