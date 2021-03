Hamilton wint GP Bahrein na spannend duel met Verstappen

Lewis Hamilton (Mercedes) heeft in Bahrein de eerste F1-race van het seizoen gewonnen. Het was nagelbijten tot de allerlaatste ronde, maar de Brit wist Max Verstappen (Red Bull Racing) uiteindelijk nipt voor te blijven. Valtteri Bottas (Mercedes) werd derde

Nadat de traditionele seizoensopener in Australië werd uitgesteld wegens de coronapandemie, mocht het Sakhir International Circuit in Bahrein voor de derde keer in de geschiedenis de eerste race van het Formule 1-seizoen organiseren. Eerder was dat al het geval in 2006 en 2010, toen Fernando Alonso telkens won. Een herhaling daarvan zou geen makkie worden voor de Spanjaard, die in Bahrein vanop de negende plek aan zijn F1-comeback begon met het Alpine-team. Titelfavorieten Max Verstappen en Lewis Hamilton begonnen op de eerste startrij.

De race werd met één ronde ingekort toen de Red Bull van Sergio Pérez aan het einde van de formatieronde stilviel. Terwijl een tweede formatieronde begon, slaagde de Mexicaan er zowaar nog in om zijn wagen terug aan de praat te krijgen. Pérez ging meteen de pits in en zou van daar de race starten.

Crash van rookie

Voor Max Verstappen en Lewis Hamilton verliep de start feilloos. Beiden behielden hun positie, iets waar Valtteri Bottas in de tweede Mercedes niet in slaagde. Hij werd ingehaald door de Ferrari van Charles Leclerc, die in tegenstelling tot de top drie op de zachtste band vertrokken was. Na enkele bochten was de eerste safety car van het seizoen ook een feit: de zo al veelbesproken rookie Nikita Mazepin verloor de controle over zijn Haas in de derde bocht en belandde in de bandenstapels.

Ook de herstart verliep niet vlekkeloos. De top vier bleef hetzelfde, maar achter hen belandde Pierre Gasly (AlphaTauri) in een duel met de McLarens van Lando Norris en Daniel Ricciardo. Dat liep faliekant af: Gasly reed zijn neus kapot op de achterkant van Ricciardo’s wagen en moest naar de pitstraat. Ricciardo kon zijn weg zonder problemen vervolgen. In de achtergrond spinde Mick Schumacher, maar de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael kon ook verder.

In de zesde ronde wurmde Valtteri Bottas zich langs Charles Leclerc, waarna de Fin net zoals Verstappen en Hamilton aan de horizon verdween. Achter Leclerc vormde zich al snel een treintje: de jonge Monegask werd gevolgd door de twee McLarens, Fernando Alonso, Lance Stroll (Aston Martin) en zijn nieuwe Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz Jr. De zeven zorgden voor enkele fraaie duels, en intussen was ook Sergio Pérez hard bezig om zich vanuit het achterveld een weg naar voren te banen.

Hamilton kiest voor vroege stop

Fernando Alonso opende de eerste reeks pitstops in ronde 11: in de volgende rondes zouden zijn rechtstreekse concurrenten volgen. Hamilton was in ronde 13 de eerste van de top drie die verse banden kwam halen. De wereldkampioen koos voor een set harde banden, teamgenoot Bottas deed drie rondes later hetzelfde.

Max Verstappen kwam in ronde 17 als laatste van de leiders binnen en speelde zo de eerste plek kwijt aan Hamilton, die op zijn vers rubber een gat van om en bij de zeven seconden had kunnen slaan. Verstappen koos echter voor een set snellere mediumbanden en begon de Mercedes langzaam maar zeker terug binnen te hengelen. In de 28ste ronde, toen het gat onder de twee seconden zakte, maakte Hamilton zijn tweede pitstop. De Brit koos opnieuw voor het harde rubber.

Verstappen voelde zich intussen nog steeds goed op de mediumbanden en besloot pas in ronde 39 zijn tweede en laatste pitstop te maken. De Nederlander met roots in Maaseik kwam buiten op een kleine negen seconden van leider Hamilton, maar wel met harde banden die maar liefst 11 rondes verser waren. En zo begon een sprint naar de finish. Hamilton pakte in ronde 43 intussen een zoveelste record: het was zijn 5.112de ronde die hij aan de leiding reed in de F1.

Illegaal inhaalmanoeuvre

Verstappen reed net zoals in de vorige stint het gat naar Hamilton beetje bij beetje dicht. Met nog zes rondes te gaan kwam de Nederlander binnen anderhalve seconde. Hamilton maakte onder druk een foutje, waardoor Verstappen tot binnen een seconde kwam. Cruciaal, want daarmee kon de Red Bull-piloot op drie rechte stukken gebruikmaken van DRS.

In de 53ste van 56 rondes plaatste Verstappen een eerste aanval. Op het lange rechte stuk van start/finish zat hij nog net te ver. Op de volgende rechte lijn kwam Verstappen langszij, waarna hij Hamilton buitenom passeerde in de vierde bocht. Verstappen kwam daarbij wel buiten de lijnen terecht en gaf op de volgende rechte lijn de plek terug aan Hamilton, die zo weer aan de leiding kwam.

Verstappen vocht in de laatste drie rondes voor wat hij waard was en zette nog alles op alles om de Brit weer bij te halen. Een nieuwe aanval zat er niet meer in. Hamilton scoorde zijn 96ste GP-zege met een miniem verschil op Verstappen, terwijl Mercedes-teambaas Toto Wolff zich van spanning naar de haren greep. Valtteri Bottas werd op bijna 40 seconden afstand derde.