Begrafenis onder vuur genomen in Myanmar

Getuigen zeggen dat regeringstroepen in Myanmar zondag het vuur openden op een begrafenis in Bago. Over het hele land komen mensen op straat om de 114 doden van zaterdag te herdenken.

In Bago vond zondag de begrafenisplechtigheid plaats van Thae Maung Maung, een student van amper 20. Verschillende ooggetuigen vertellen dat het leger op die plechtigheid het vuur geopend heeft. Alle rouwenden konden op tijd vluchten. ‘Terwijl we het revolutielied voor hem zongen, kwamen troepen toegesneld. Zij begonnen op ons te schieten. Iedereen vluchtte weg’, vertelde Aye, een vrouw die aanwezig was op de plechtigheid. Er zouden geen slachtoffers gevallen zijn bij de aanval.

Elders in het land zijn er zondag minstens drie doden geteld bij schietincidenten. Eén persoon zou gedood zijn nadat het leger vuurde op een groep protestanten dicht bij de hoofdstad Naypyitaw. Zo’n 3.000 dorpelingen uit de grensregio zijn intussen naar Thailand gevlucht. Volgens lokale media gebeurde dat nadat het leger in de regio luchtaanvallen uitgevoerd had op een van de etnische milities die zich verzetten tegen de militaire coup.

Zaterdag vierde het leger de Dag van de Strijdkrachten met militaire defilés en toespraken. Het leger had gehoopt dat het een protestvrije feestdag zou zijn. Vrijdagavond werden burgers op de staatstelevisie nog gewaarschuwd dat ze moesten leren uit de dood van anderen en dat ‘je het risico loopt om in je hoofd en rug geschoten te worden’.

Toch kwam het zaterdag opnieuw tot massale protesten in grote delen van het land. Onder meer in Rangoon, de grootste stad van Myanmar, Mandalay en Pegu waren er betogingen. Het leger sloeg genadeloos toe. Volgens lokale media vuurden militairen en agenten met scherp op ongewapende manifestanten. Zaterdag was de bloedigste dag sinds het leger het land innam op 1 februari. Al zeker 114 mensen werden gedood. Onder wie minstens zes kinderen tussen tien en zestien jaar. ‘Gevallen sterren’, noemen de betogers die slachtoffers.

• ‘Stille staking’ voor doodgeschoten meisje van zeven

Sinds de militaire staatsgreep op 1 februari in Myanmar, waarbij de democratisch gekozen regering van Aung San Suu Kyi opzij werd geschoven, zouden er al meer dan 440 burgers gedood zijn. Desondanks bleven ook zondag de protesten aanhouden. De manifestanten vragen dat Aung San Suu Kyi weer aan de macht komt. Zij staat momenteel onder huisarrest. De militaire junta beschuldigt haar van meerdere misdaden, waaronder verkiezingsfraude. Er zijn daarvoor nog geen bewijzen opgedoken.

Oproep tot boycot

Onder meer de VS, Groot-Brittannië, Duitsland en de Europese Unie hebben het geweld van de voorbije weken al streng veroordeeld. Na het bloedvergieten van dit weekend beschuldigde Tom Andrews, de speciale VN-gezant, het leger in Myanmar van ‘massamoord’. Hij riep het Westen op strenger op te treden. ‘Een veroordeling of bezorgdheid uiten zijn loze woorden voor de mensen in Myanmar die deze massamoord van het leger ondergaan’, liet Andrews weten in een mededeling. Hij dringt erop aan dat de junta geen toegang meer zou krijgen tot wapenleveringen en riep alle landen op om hun olie- en gasvoorraden te boycotten zodat de fondsen opdrogen.