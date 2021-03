Duitsers reizen naar Mallorca terwijl de cijfers in eigen land stijgen

Zo’n 130 vliegtuigen met voornamelijk Duitse toeristen landden dit weekend op Mallorca. Ondanks stijgende cijfers wil de Duitse minister van Economie eind juni in eigen land de restaurants en vakantieoorden te openen.

Zaterdag landden zestig vliegtuigen vanuit Duitsland in Palma en zondag zeventig, aldus de luchthaven. Bij Eurowings is er sprake van 44 vluchten op twee dagen. De meeste vluchten waren ‘goed gevuld’, zegt een woordvoerder. Bij TUI is sprake van bijna 2.000 toeristen op vijftien vluchten.

De Duitse overheid haalde de Balearen midden maart van de lijst met risicogebieden voor het coronavirus, nadat het aantal besmettingen er onder de drempel van 50 per 100.000 inwoners was gevallen in een periode van zeven dagen. Duitsers die naar Mallorca, Ibiza en Menorca reizen, moeten bij terugkomst niet meer verplicht in quarantaine en een test ondergaan. Dat nieuws leidde meteen tot een pak boekingen. Dat is zuur voor de Spanjaarden zelf. Want de Duitsers mogen wat hen niet gegund is, Spanjaarden mogen hun eigen regio in de paasperiode niet verlaten. Alle regio’s in Spanje zitten op slot, behalve de Balearen en Canarische Eilanden. Die gebieden hebben de laagste ­besmettingsgraad van het land.

Hardere lockdown?

Intussen liet de Duitse minister van Economie, Thomas Bareiss (CDU), in het Duitse dagblad Bild optekenen dat zomervakanties en restaurantbezoeken mogelijk zullen zijn vanaf eind juni. Bareiss, ook bevoegd voor Toerisme, verwacht dat tegen eind juni 77 miljoen doses aan Duitsland geleverd zullen zijn. Dat zijn genoeg vaccins om elke volwassene minstens één keer te vaccineren. De uitspraken van Bareiss staan haaks op wat Helge Braun, de stafchef van Bondskanselier Angela Merkel (CDU), aan de zondageditie van Bild liet weten, namelijk dat reizen pas vanaf augustus mogelijk zou zijn.

Ondanks de pandemie mogen Duitsers vrij reizen, maar de regering besliste vorige week om hotels en vakantieparken in eigen land te sluiten om de derde golf af te zwakken. Die derde golf baart de Duitse regeringsleiders zorgen. Want de besmettingsgraad in Duitsland stijgt fors. Nog volgens Bild heeft Merkel crisisvergadering belegd om te beslissen welke extra maatregelen de komende dagen opgelegd worden. Vorige week moest Merkel een beperkte harde lockdown nog terugroepen. Zaterdag telde Duitsland meer dan 28.000 besmettingen. Dat is drie keer meer dan begin deze maand. De druk om een hardere lockdown neemt toe.