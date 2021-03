‘Winkelen op afspraak is een ramp’

Niet-essentiële winkels hebben zaterdag 60 tot 85 procent minder omzet gerealiseerd, stelt handelsorganisatie Comeos na een rondvraag.

‘Winkelen op afspraak veroorzaakt een dramatische situatie in de winkelstraten’, stelt Comeos, de federatie van de Belgische handel en diensten, in een persbericht. Zaterdag stelde de organisatie al vast dat het buitengewoon rustig was in de winkelstraten en shoppingcentra. Om die indruk kracht bij te zetten, organiseerde Comeos een rondvraag bij winkeliers. Daaruit blijkt dat de winkels die sinds dit weekend alleen nog op afspraak mogen openblijven grote omzetverliezen leden. Die zouden – voor zaterdag alleen al – oplopen van 60 tot 85 procent. De winkels in shoppingcentra blijken het hardst getroffen. In vergelijking met een normale zaterdag verloren die winkels gemiddeld 85 procent omzet. Bij winkels in stadscentra blijft het verlies beperkt tot 60 procent.

Omdat niet alle winkels dezelfde maatregelen nemen, krijgen winkeliers van hun klanten te horen dat ze de nieuwe regels te verwarrend vinden. ‘In de praktijk en in de cijfers komen de nieuwe regels van winkelen op afspraak neer op een derde sluiting’, zegt Dominique Michel, ceo van Comeos. ‘De overheid moet zijn verantwoordelijkheid opnemen door de handelaars te ondersteunen.’ Comeos vraagt een vrijstelling van de RSZ voor het tweede kwartaal en een tussenkomst in de vaste kosten van alle handelaars, zowel de kleine als de grote. Uit de rondvraag van Comeos blijkt ook dat veel handelaars overwegen om te sluiten als de trend van zaterdag aanhoudt.

De kost van de nieuwe maatregelen voor de hele sector neerkomt, zou neerkomen op 1 miljard euro omzetverlies, zo berekende Comeos. ‘Meer dan 13.000 jobs zijn in gevaar’, klinkt het nog in het persbericht.