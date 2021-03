Zware brand bij bedrijf in slotkilometers van parcours: Gent-Wevelgem krijgt nieuwe finale

Het was even schrikken aan de finish van Gent-Wevelgem. Plots brak er een hevige brand uit in een recyclagebedrijf in Menen, in de slotkilometers van het parcours. De laatste vijf kilometer van de koers worden vervangen door een alternatieve route. Dit voor zowel de mannen- als vrouwenwedstrijd.

De brand brak uit bij het bedrijf Galloo in Menen, op circa 6 kilometer van de meet. De koers moet door het centrum van Menen en omdat de rook schadelijk kon zijn, wordt de finale aangepast. De laatste vijf kilometer van de wedstrijd wordt vervangen door een alternatieve route. Enkele jaren geleden gebeurde al eens hetzelfde in Gent-Wevelgem.

De brand situeert zich op circa 6 kilometer van de meet. Foto: wvo

‘Uit de eerste info blijkt dat het om een brand op onze site op Frans grondgebied in Halluin gaat’, aldus Jasper Torreele, woordvoerder van Galloo. ‘De oorzaak is nog onbekend, maar het zou gaan om schroot dat ontdaan is van alle ijzer - zogenaamde non-ferro-mix.’

‘Een brand is eigenlijk altijd een uitzondering’, zegt ceo Pierre Vandeputte. ‘Maar we zitten nu eenmaal in een sector waar we extra moeten opletten voor branden.’ Het is inderdaad niet de eerste keer dat er brand uitbreekt bij Galloo. In januari en februari moest de brandweer ook al uitrukken.

Zowel de brandweer van Fluvia (zone Zuid-West-Vlaanderen) als de Franse pompiers zijn aanwezig op de site van Galloo, die zowel op Belgisch als Frans grondgebied ligt. De grens loopt letterlijk door het bedrijf. De ingang van de site ligt aan de Wervikstraat in Menen, al zou de brand ontstaan zijn op Frans grondgebied.

Burgemeester Eddy Lust (Open VLD) van Menen zal overleg plegen met de brandweer. Een Be-Alert is uitgestuurd voor Menen en Wevelgem omdat de rook zich daar voortzet. Beide gemeenten vragen de bewoners ook de ramen en deuren gesloten te houden. Er moeten nu metingen gebeuren om de ernst te bepalen.