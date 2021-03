Weet u nog, die afvaart van de Lesse die u ooit in de lagere school deed? Het meest opwindende stuk was een stroomversnelling die vooral de moeite was als het net een week lang hevig geregend had. De Franse Nouria Newman neemt daar geen genoegen mee en trok naar IJsland om net iets hogere watervallen te bedwingen. Bekijk het in de video hierboven.