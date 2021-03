Peter De Roover (N-VA): ‘Schrap de symbolische maatregelen’

Fractieleider Peter De Roover (N-VA) was in De zevende dag hard voor de minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). ‘Sterke Frank noemde het sluiten van de winkels destijds een “symbolische daad”. Dat stuit de publieke opinie tegen de borst.’

‘Frank Vandenbroucke is Frank Vandenbroucke. Hij is niet gewend om met tegenspraak om te gaan’. Peter De Roover, fractieleider voor N-VA in de Kamer, was in De zevende dag erg kritisch de minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (Vooruit). ‘Hij behoort tot wat we dan maar de “verbodsbrigade” zullen noemen. De hele samenleving stop zetten, zal wel effect hebben op de cijfers. Maar dan moeten we het verkeer ook stopzetten, want ook daarin komen ook mensen op. Het gaat om proportionaliteit.’

De Roover pleit voor meer doelgerichte maatregelen. ‘De winkels mogen maar beperkt open zijn. Pas twee dagen nadat die maatregel uitgevaardigd wordt, bekijkt de minister van Binnenlandse Zaken of dat de heropening van de winkels wel effect heeft gehad op de cijfers. Dat is de boel omkeren. Winkeliers hebben investeringen gedaan om veilig open te blijven, dan mag je toch verwachten dat ze (deels) weer sluiten een onderbouwde beslissing is.’

Volgens De Roover wilde Vandenbroucke tijdens het vorige Overlegcomité verregaande maatregelen doorvoeren. ‘Onder meer de niet-essentiële verplaatsingen in het binnenland beperken, lag op tafel. Net als het vervroegen van de nachtklok. Die zaken zijn gelukkig niet doorgegaan. Sterke Frank noemde het sluiten van de winkels destijds een “symbolische daad”. Dat stuit de publieke opinie tegen de borst. De maatregelen moeten een impact hebben op de coronacijfers. Alleen dan zijn de mensen mee. Sterke Frank is wel sterk aan de verbodskant, maar Sterke Frank is niet zo sterk als het er in Europa op aankomt om op tafel te kloppen bij de levering van de vaccins.’

De Roover vindt dat de ‘radicale lijn’ van Vandenbroucke op zijn limieten botst. Volgens de fractieleiders hebben alle voorzitters van de Franstalige partijen het ermee gehad. ‘Er is geen waarheid in deze situatie die wiskundig juist is, maar het publiek mag bij maatregelen wel weten of ze werken. Wij pleiten ervoor om symbolische maatregelen terzijde te schuiven.’