Doelstelling van premier De Croo: ‘De scholen moeten weer open op 19 april’

In De zevende dag maakt premier Alexander De Croo (Open VLd) zich sterk dat de scholen na de paasvakantie weer open zullen gaan. Over de opening van de winkels en horeca is hij voorzichtiger.

‘Het is altijd de prioriteit geweest om 19 april veilig te stellen’, zegt premier Alexander De Croo in De zevende dag. Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister van Onderwijs, was de voorbije week niet te spreken over de beslissing van het Overlegcomité om de scholen de week voor de paasvakantie al te sluiten. De premier zegt daar respect voor te hebben. ‘Ik ben het honderd procent eens met prioriteit van de ministers van Onderwijs, onder wie Ben Weyts (N-VA), om alle scholen open te houden. Maar die éne week aan de vakantie toevoegen helpt ons epidemiologisch enorm vooruit. De doelstelling van álle regeringen is om vanaf 19 april onderwijs te laten plaatsvinden zoals het hoort plaats te vinden.’

Over ander deadlines blijft De Croo een tikkeltje voorzichtiger. Het is minder zeker dat de niet-essentiële winkels op 27 april en de horeca op 1 mei weer open kunnen. ‘We gaan zaken geen dag langer gesloten houden dan nodig is’, belooft de premier. ‘Maar het moet veilig zijn. We zullen onze economie weer open kunnen maken als we er de komende weken in slagen om de contacten te beperkingen. De huidige varianten zijn veel agressiever. Maar ook op het gebied van vaccinatie komt de grote versnelling er aan. In het tweede kwartaal zouden er 7,4 miljoen vaccins geleverd moeten worden.’

Toch wil de premier voor de winkels en de horeca nog geen exacte data naar voor schuiven. Alles hangt ervan af hoe de cijfers evolueren en of de farmabedrijven het aantal vaccins zullen kunnen leveren dat ze beloofd hebben. ‘Het gedrag van het virus creëert onzekerheid, maar er is evenveel onzekerheid bij de levering van de vaccins.’

De Croo verdedigde ook de beslissing om de kappers al op 14 februari te openen – op een moment dus dat er nog veel onduidelijkheid was over de impact van nieuws varianten. ‘Ik heb er geen spijt van dat we vertrouwen geschonken hebben aan de sector. Dat het virus gemuteerd is, is niet de fout van de kappers. Plannen maken maar als situatie verandert, moeten die in de schuif.’ Ook voor een nieuw Overlegcomité wil de premier nog geen officiële datum geven. ‘We volgen de situatie nauwlettend op’, belooft hij.