BORA-Hansgrohe boos na startverbod Gent-Wevelgem, organisatie wou ‘quarantaine-systeem niet op helling zetten’

De 83e editie van Gent-Wevelgem is van start gegaan met slechts 23 teams in plaats van de eerder voorziene en ingeschreven 25 ploegen. Trek-Segafredo en BORA-hansgrohe werden geschrapt wegens een positieve covidtest.

BORA-hansgrohe kon door een positieve coronatest van de jonge Britse renner Matthew Walls niet aan de start verschijnen van de E3 Saxo Bank Classic. De overige renners (Nils Politt, Maciej Bodnar, Juraj Sagan, Patrick Gamper, Marcus Burghardt en Daniel Oss) testten negatief, net als ploegleider Jean-Pierre Heynderickx, maar moeten zeven dagen in quarantaine omdat ze te nauw contact hadden met hun ploegmaat. Vier van de zeven zouden ook starten in Gent-Wevelgem, maar dat werd nu verboden door de organisatie. In totaal ging het over zeventien personen - renners en staf - van de ploeg die verplicht in quarantaine moesten. Voor de Duitse ploeg was het onmogelijk om tijdig extra renners en stafleden op te trommelen.

‘BORA-Hansgrohe hoopte te starten omdat ze de quarantaine van zeventien mensen als onredelijk ervaarden’, legt Tomas Van Den Spiegel, ceo van Flanders Classics, uit. ‘Maar als de wedstrijdarts in eer en geweten die zeventien mensen in quarantaine plaatst en als hoog risico contacten definieert, dan kunnen we daar als organisator zeker niks aan veranderen. Wij kunnen die beslissing niet overrulen. Dat zou het hele quarantaine-systeem op de helling zetten. Ook voor profsport. En dus moeten wij dat aanvaarden. Na contacten met het team, de UCI, Belgian Cycling en het ministerie van sport, moeten wij aanvaarden dat die quarantaine er is en kunnen wij hen helaas niet laten starten.’

BORA-Hansgrohe: ‘Wie in quarantaine moest en waarom is volkomen onduidelijk’

Bij BORA-Hansgrohe zijn ze het niet eens met de uitleg van Flanders Classics. ‘Het is volstrekt onduidelijk welke criteria gebruikt werden om te bepalen wie onder de quarantaine-regels valt’, reageert het Duitse team. ‘Ik ben erg teleurgesteld en boos’, zegt teammanager Ralf Denk. ‘Een plaatselijke arts kan een heel team blokkeren in een van de grootste eendagskoersen ter wereld. We hadden één positief corona-geval met Walls en hebben de kamergenoot en een fysio als hoogrisico-contact. Dat zij geïsoleerd en in quarantaine geplaatst moeten worden is volkomen duidelijk. We hebben echter natuurlijk andere renners en personeel ter plaatse, dus een deel van hen werd ook bevolen om in quarantaine te gaan, maar niet allemaal.’

Ook niet in Dwars door Vlaanderen

‘Wie in quarantaine moest en waarom is volkomen onduidelijk en lijkt nogal willekeurig. Eerlijk gezegd kan ik niet begrijpen waarom andere teams na soortgelijke gevallen wel mogen racen. We hebben gisteravond alles geprobeerd, maar de dokter antwoordde ons niet eens meer. Het zou leuk zijn om op zijn minst te begrijpen hoe hij zijn beslissingen heeft gerechtvaardigd. We testen momenteel elke dag en alle tests tot nu toe zijn zonder uitzondering negatief. Het deel van het team dat in quarantaine is geplaatst, wordt in quarantaine geplaatst tot 1 april. Dat betekent ook dat we ook niet kunnen starten in Dwars Door Vlaanderen.’

Gisteren raakte ook al bekend dat het Trek-Segafredo van titelverdediger Mads Pedersen en Jasper Stuyven niet mag starten in Gent-Wevelgem door positieve coronatests binnen hun team.

En ook geen Tom Pidcock aan de start van Gent-Wevelgem. Het team van INEOS Grenadiers doet het vandaag met een pionnetje minder.