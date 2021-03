Cristiano Ronaldo stapt boos het veld af na afgekeurd doelpunt

Cristiano Ronaldo was woest nadat de scheidsrechter een doelpunt van hem in de blessuretijd van de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Portugal en Servië had afgekeurd. De wedstrijd eindigde op 2-2.

Scheidsrechter Danny Makkelie en zijn grensrechter zagen niet dat de bal in de 93ste minuut net over de doellijn ging. De Portugese aanvoerder was boos en kreeg nog gele kaart voor protest. Nadien stapte hij van het veld en gooide hij zijn aanvoerdersband gefrustreerd op de grond.

Een paar uur na het incident liet Ronaldo van zich horen via Instagram. ‘Aanvoerder zijn van het Portugese team is een van de privileges van mijn leven. Ik geef altijd alles voor mijn land en zal dat altijd blijven doen’, schrijft de aanvaller van Juventus. ‘Maar er zijn momenten die moeilijk zijn om mee om te gaan, vooral als we het gevoel hebben dat een hele natie wordt geraakt. Hoofd omhoog en op naar de volgende uitdaging. Kom op, Portugal!’

Ook de Portugese bondscoach, Fernando Santos, wees na afloop naar de Nederlandse arbitrage. ‘We maakten een doelpunt dat niet werd toegekend toen de bal erin ging’, liet Santos optekenen bij de Portugese omroep RTP. ‘Hoewel het naar mijn mening duidelijk een doelpunt was. In een wedstrijd van dit niveau zou dat niet mogen gebeuren.’

Toch keek Santos ook naar zijn eigen ploeg. ‘We kunnen het ons niet veroorloven om twee doelpunten voor te staan en ze dan terug te laten komen.’ Portugal gaf in Belgrado een 0-2 voorsprong uit handen.

Na twee speeldagen deelt Portugal in groep A de leiding met Servië met vier op zes.