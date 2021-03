Blokkade Suezkanaal mogelijk vandaag opgelost: ‘Het water stroomt al onder het schip’

Verantwoordelijken van het Suezkanaal hebben de hoop dat containerreus Ever Given zondagavond weer zou kunnen drijven.

‘Het water begint onder het schip te stromen’, zei generaal Osama Rabie, voorzitter van kanaalautoriteiten van het Suezkanaal zaterdagavond hoopvol. ‘We verwachten dat het schip op elk moment kan glijden en verplaatsen van de plek waar het zich bevindt. We hopen zelfs dat het niet nodig zou zijn om een van de 18.300 containers aan boord te verwijderen om de lading van het schip te verlichten.

Op zaterdag werd ongeveer 20.000 kubieke meter zand gebaggerd en 14 sleepboten trokken en duwden de Ever Given. Hoewel sterke getijden en wind de inspanningen om het schip vlot te trekken bemoeilijkten, kregen de sleepboten een beetje beweging in het schip. Op sociale media doken beelden op van toeterende schepen. ‘Het schip maakt geen water. Er is geen probleem met het roer en de schroeven. Eenmaal het schip vlot getrokken is, zou het moeten functioneren’, aldus topman Yukito Hikagi, voorzitter van Shoei Kisen, het bedrijf dat eigenaar is het van het schip.

De Ever Given, dat op weg was van Shenzen naar Rotterdam, voer als vijfde in een konvooi noordwaarts het Suezkanaal op toen het ongeluk gebeurde. En dat net op een smalle strook in het gemeenschappelijke deel van het Suezkanaal, waar de vrachtschepen elkaar niet kunnen kruisen. De file aan beide kanten is dan ook gigantisch. Sommige reders besloten al om niet langer te wachten en kiezen voor de grote omweg rond Afrika. Onder andere Maersk kondigde aan die omweg te nemen met minstens 14 schepen.

Volgens verzekeraar Allianz lijdt de wereldwijde handel een verlies van 5 tot 8,5 miljard euro per week dat het Suezkanaal geblokkeerd is. In 2019 ging 13% van de totale wereldhandel door het Egyptische kanaal, goed voor 1,25 miljoen ton vracht.

Bekende ketens bij ons wachten ook op goederen die niet door het Suezkanaal geraken. Fun en Dreamland hebben er speelgoed en tuinmeubelen vastzitten, van Colruyt liggen er vochtige doekjes en kokosmelk te wachten, Ikea heeft 110 containers met gerief voor onder andere België op de gestrande mastodont zelf en onze fietsenhandelaars kregen bericht over kettingen, cassettes of kledingstukken die vastzitten. Of de consument er impact van ondervindt, zal afhangen van hoelang de blokkering nog duurt.

Mogelijk ‘menselijke of technische fouten’ in het spel

Het containerschip is niet alleen door de weersomstandigheden vast komen te zitten in het Suezkanaal, maar er zijn mogelijk ook ‘menselijke of technische fouten’ in het spel. Dat heeft de topman van de beheerder van het kanaal, de Suez Canal Authority (SCA), zaterdag gezegd tijdens een persconferentie.

‘De sterke windstoten en de meteorologische verwachtingen waren niet de enige hoofdredenen voor het aan de grond lopen van het schip’, aldus admiraal Osama Rabie van SCA. ‘Andere fouten, menselijke of technische, kunnen een rol hebben gespeeld.’