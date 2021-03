Guy Verhofstadt vreest voor misbruik coronamaatregelen na deze crisis. ‘Dit moet uitzonderlijk blijven’

Voormalig premier, liberaal boegbeeld en europarlementariër Guy Verhofstadt (Open VLD) vreest dat de politiek in de toekomst naar strenge instrumenten zoals een avondklok zal blijven grijpen. ‘Al die maatregelen moeten afgevoerd worden zodra de sanitaire toestand het toelaat’, zegt hij in De Zondag.

Verhofstadt is een groot voorstander van de pandemiewet en wil dat de huidige maatregelen afgevoerd worden van zodra de sanitaire toestand het toelaat. ‘Weet u wat mijn vrees is? Dat deze situatie nieuwe gewoonten creëert voor de politiek. Vandaag kunnen we niet anders dan strenge maatregelen nemen. Dat begrijp ik. Maar het moet uitzonderlijk blijven. Het kan verleidelijk zijn voor politici om later, in andere situaties, ook naar deze instrumenten te grijpen. Dat is een gevaar.’

Het vaccinatiecertificaat van de Europese Commissie vindt hij dan weer een potentieel gevaar voor inbreuken op onze privacy worden. ‘Voor je het weet, wordt dat gebruikt voor sociale controle zoals de Chinezen doen.’