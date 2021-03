0- tot 5-jarigen minst getroffen kinderen

Het aantal leerlingen en leer­krachten die met sars-CoV-2 geïnfecteerd zijn, is in de eerste twee weken van maart sterk gestegen.

Er ­zaten volgens de coronacijfers van de CLB’s ook veel leerlingen in quarantaine. Tussen 1 en 14 maart werden bijna 4.500 besmette leerlingen geteld en er zaten 18.650 leerlingen in quarantaine. Ter vergelijking: net voor de tweede golf piekte, tussen 12 en 25 oktober, waren bijna 5.000 leerlingen besmet en moesten 24.700 leerlingen in quarantaine.

Achter de besmettingscijfers schuilen grote verschillen. De 8- tot 13-jarigen steken er met kop en schouders bovenuit. In die leeftijdsgroepen telde Sciensano in de week van 16 tot 22 maart de meeste besmettingen: meer dan 800 11-jarigen kregen te horen dat ze besmet zijn, tegenover minder dan 300 5-jarigen en minder dan 200 4-jarigen.

De jonge kinderen worden nochtans óók vaak getest. De kinderen van 0 tot 9 ondergingen bijna evenveel tests als de tieners. Bij de tieners is de kans op een ­positieve test het grootst. Bij de min-10-jarigen is de kans op een positieve test het kleinst.