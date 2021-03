Bloedigste dag in Myanmar sinds staatsgreep: ‘Geweld moet onmiddellijk ophouden’

Het leger van Myanmar heeft gisteren meer dan honderd betogers gedood, de bloedigste dag sinds de staatsgreep van 1 februari. Ook kinderen zijn omgekomen. Het geweld wordt zwaar veroordeeld.

’Het geweld is volkomen onaanvaardbaar en moet onmiddellijk ophouden’, luidt het in een mededeling van de VN in het Zuidoost-Aziatische land.

Speciale VN-ambassadeur Tom Andrews roept de wereld op om in te grijpen. ‘Woorden klinken hol bij de bevolking van Myanmar terwijl de junta zich schuldig maakt aan massamoord tegen hen. Woorden zijn niet genoeg. Het is tijd voor een strenge en gecoördineerde aanpak.’

Zo zou volgens hem de financiering van het regime moeten afgesneden worden, net zoals de toegang tot wapens.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zegt dat Washington geschokt is door de vele doden zaterdag. Het geweld bewijst volgens hem dat de junta bereid is om veel mensen op te offeren in dienst van enkelingen. ‘De moedige bevolking van Myanmar verwerpt het terreurbewind van het leger.’

De EU-delegatie in Myanmar omschrijft het geweld van zaterdag als een dag van terreur. Dominic Raab, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, zegt dat het land een nieuw dieptepunt heeft bereikt.

De defensiechefs van twaalf landen hebben een gezamenlijke verklaring uitgestuurd waarin ze het dodelijke geweld tegen ongewapende burgers veroordelen. ‘Een professioneel leger volgt internationale gedragsnormen en is verantwoordelijk voor de bescherming - niet beschadiging - van de bevolking die het dient.’

De verklaring is ondertekend door de militaire leiding van Australië, Canada, Duitsland, Griekenland, Italië, Japan, Denemarken, Nederland, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Feestdag

Terwijl het leger zaterdag de Dag van de Strijdkrachten met militaire defilés en toespraken vierde, vielen er minstens 114 doden bij protesten over het hele land.

Het leger had gehoopt op een protestvrije feestdag. Vrijdagavond werden burgers op de staatstelevisie nog gewaarschuwd dat ze moesten leren uit de dood van anderen en dat demonstranten ‘het risico lopen om in het hoofd’ geschoten te worden. Toch kwam het zaterdag opnieuw tot massale protesten in onder meer Rangoon - de grootste stad van Myanmar -, Mandalay en Pegu. Volgens lokale media vuurden militairen en agenten met scherp op ongewapende manifestanten.

‘Ze doden ons als vogels of kippen, zelfs in onze huizen’, zegt manifestant Thu Ya Zaw aan persagentschap reuters in Myingyan. ‘Toch zullen we blijven protesteren.’

Bij de protesten zijn in totaal al 440 burgers omgekomen. Ondanks de zware balans blijven de protesten onafgebroken aanhouden. De manifestanten vragen een terugkeer naar de macht van Aung San Suu Kyi, die momenteel onder huisarrest staat omdat ze door de militaire junta wordt beschuldigd van verscheidene misdaden, waaronder verkiezingsfraude. Bewijzen zijn er nog niet opgedoken.