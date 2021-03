Sagan spurt naar zege in voorlaatste rit, Yates blijft leider

De Slovaak Peter Sagan (BORA-hansgrohe) heeft zaterdag de zesde en voorlaatste rit in de Ronde van Catalonië op zijn naam geschreven. De Brit Adam Yates (INEOS Grenadiers) blijft leider in het algemene klassement.

Na enkele zware bergritten wachtte het peloton zaterdag een iets vlakkere, maar nog steeds vrij pittige rit naar Mataro. Vijf vroege vluchters, met daarbij onder meer Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), kozen al vroeg het ruime sop. Heel ver konden ze echter nooit wegrijden en met nog een goede twintig kilometer te gaan was de vlucht ten einde.

Op het laatste klimmetje van de dag, de Alt el Collet, kwamen er nog enkele aanvallen van onder meer James Knox en Wout Poels. Rémi Cavagna was de enige die echt kon wegrijden, maar hij werd alsnog bijgehaald. In de sprint bleek Peter Sagan (BORA-hansgrohe) de sterkste voor Daryl Impey (Israel Start-Up Nation) en Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates). Voor Sagan is dat een enorme opsteker nadat zijn seizoensstart gehypothekeerd werd door een coronabesmetting: het is zijn eerste zege sinds 13 oktober vorig jaar, toen hij een etappe in de Giro won.

Adam Yates blijft leider in het algemeen klassement: zijn eerste achtervolgers zijn nog steeds Richie Porte (op 45 seconden) en Geraint Thomas (op 49 seconden), waarmee de top drie nog steeds bezet wordt door INEOS Grenadiers. Zondag is de slotrit met start en aankomst in Barcelona, waar in het slot zes lokale rondjes op een heuvelachtig circuit over de Montjuïc gepland staan.