‘Mogelijk menselijke of technische fouten’ gemaakt bij Ever Given

Is het containerschip Ever Given is niet alleen door de weersomstandigheden vast komen te zitten in het Suezkanaal? Volgens de topman van de beheerder van het kanaal, de Suez Canal Authority (SCA), zijn er ‘mogelijk ook menselijke of technische fouten’ in het spel.

‘De sterke windstoten en de meteorologische verwachtingen waren niet de enige hoofdredenen voor het aan de grond lopen van het schip’, aldus admiraal Osama Rabie van SCA. ‘Andere fouten, menselijke of technische, kunnen een rol hebben gespeeld.’

Nochtans raakte het schip volgens de Taiwanese rederij Evergreen dinsdagochtend uit koers als gevolg van een harde, zijwaartse stormwind. Daarna week het schip van zijn vaarroute af en raakte de romp per ongeluk de bodem. De kolos van ­400 meter lang, bijna 60 meter breed en bijna 16 meter diep begon daarop te draaien en boorde zich in beide oevers.

De meer dan 200.000 ton zware en 400 meter lange Ever Given liep dinsdag vast in het Suezkanaal. Het kanaal, de belangrijkste handelsroute tussen Europa en Azië, is daardoor volledig geblokkeerd. Dit weekend zijn nieuwe pogingen aan de gang om het schip weer drijvende te krijgen en het kanaal te deblokkeren.

Osama Rabie kon niet voorspellen wanneer het schip zou bevrijd worden. Sterke wind en stroming bemoeilijkt de bevrijdingsoperatie.