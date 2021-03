Park Cannon, een parlementslid in de staat Georgia, is donderdag gearresteerd terwijl gouverneur Brian Kemp een kieswet ondertekende. Bekijk de arrestatie hierboven.

Kemp, een Republikein, ondertekende donderdag een wet die volgens de Democraten bedoeld is om het zwarte kiezers moeilijker te maken om te gaan stemmen. Zo komen er strengere identificatievereisten voor mensen die per post stemmen en mag er geen voedsel of drank meer uitgedeeld worden aan mensen die in de - vaak lange - wachtrijen aan de stembureaus staan. President Joe Biden haalde al uit naar de wet en noemde het de ‘Jim Crow van de 21e eeuw.’ Dat is een verwijzing naar wetten die tot midden jaren 60 de rassensegregatie in stand hielden.

Het Democratische parlementslid in Georgia, Park Cannon, klopte herhaaldelijk op de deur van het kantoor van de gouverneur toen hij die omstreden kieswet ondertekende. Agenten leidden haar daarop weg, zoals u hierboven ziet. Cannon werd overgebracht naar de gevangenis, waar ze donderdag vrijgelaten werd.

Georgia was in januari nog het strijdtoneel voor de laatste twee Senaatszetels. Georgia is een staat die traditioneel Republikeins stemt, maar de twee zetels gingen naar de Democraten. Daardoor heeft de partij van president Biden alsnog een meerderheid in de Senaat. Ook bij de presidentsverkiezingen in november ging de staat naar de Democraten.